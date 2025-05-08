BYD, Türkiye pazarındaki ürün gamını genişletmeye devam ediyor... Sadece Türkiye pazarı için tasarlanan yeni BYD SEAL Design, Mayıs ayının ortasından itibaren satışa sunulacak. İşte markadan yapılan açıklama, modelin satış fiyatı ve diğer detaylar:
1 TÜRKİYE PAZARINA ÖZEL
BYD, Türkiye pazarı için özel olarak geliştirdiği SEAL modelinin 'Design' versiyonunu mayıs ortasından itibaren satışa sunacağını duyurdu.
2 DESIGN DONANIM SEVİYESİ
D segmentindeki yüzde 100 elektrikli sportif sedan modeli SEAL modelinin 'Excellence' versiyonunu önceden piyasaya çıkaran BYD, aynı sportif tasarımı 160 kilovatlık (kW) yeni güç ünitesine sahip arkadan itişli Design donanım seviyesiyle kullanıcılarına sunacak.
3 MENZİL NE KADAR?
Açıklamaya göre model,160 kW (218 beygir) gücündeki motoruyla 0'dan 100 kilometre hıza 6,9 saniyede ulaşıyor. Tek motorlu ve arkadan itişli bu versiyon, 61,4 kilovat saat (kWsa) kapasiteli bataryasıyla 460 kilometre menzil sunuyor ve bataryası yüzde 30'dan 80'e 'DC' hızlı şarjıyla 26 dakikada doluyor.
4 RENK SEÇENEKLERİ
Dört tekerlekten çekişli versiyonundan yeni jant tasarımıyla farklılaşan model, 18 inçlik sportif jantlarıyla sunuluyor. 'Buz Mavisi', 'Atlantis Grisi', 'Bulut Grisi', 'Gece Siyahı' ve 'Saf Beyaz' olmak üzere beş farklı dış renk seçeneğiyle satın alınabilen model, iç mekanda siyah veya açık mavi vegan deri döşeme seçeneğiyle sunuluyor.
6 ÖZELLİKLER
Açıklamaya göre elektrikli dönebilir 15,6 inç dokunmatik multimedya ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto uyumluluğu, panoramik görüş kamerası, ısıtmalı deri direksiyon simidi, havalandırmalı ve elektrikli ayarlanabilir ön koltukları ve 12 hoparlörlü 'Dynaudio' premium ses sistemiyle sunuluyor. 'BYD Mobil' uygulamasıyla birçok fonksiyonun tek dokunuşla cep telefonlarıyla uzaktan yönetilebilmesini sağlıyor.
7 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
'Ön Çarpışma Uyarısı ve Otonom Acil Fren Sistemi', 'Ön Çapraz Trafik Uyarısı', 'Geri Manevra Çapraz Trafik Uyarısı', 'Şerit Takip ve Şerit Değiştirme Asistanları', 'Trafik İşareti Algılama Sistemi', 'Adaptif Akıllı Hız Sabitleyici ve Çocuk Varlık Tespiti' gibi sürücü destek sistemleri var.
8 YÜZDE 10 ÖTV DİLİMİ
Açıklamada görüşlerine yer verilen BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, modeli ilk olarak Aralık 2024'te dört tekerlekten çekiş sistemine sahip çift motorlu 'AWD' versiyonuyla satışa sunduklarını belirtti. Modelin hem performansı hem de sportif tasarımıyla müşterilerden beğeni topladığını kaydeden Ergün, şunları kaydetti: '
Mayıs itibarıyla aynı sportif tasarımı, Türkiye'ye özel olarak üretilen 160kW'lık güç ünitesi ile satışa sunuyoruz. Lansman dönemine özel 1 milyon 850 bin liralık tavsiye edilen satış fiyatına sahip BYD SEAL Design, yüzde 10 ÖTV dilimine giren bir sedan model olarak Türk tüketicileri için önemli bir alternatif olacak. Bu modelin büyük ilgi görmesini ve yükselen satış grafiğimize önemli katkılar yapmasını bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.
SATIŞ FİYATI NE KADAR?
Şirketin açıklamasına göre Türkiye pazarı için özel olarak geliştirilen yeni SEAL Design, mayıs ortası itibarıyla satışa çıkacak. Şirket, model, tanıtım dönemine özel 1 milyon 850 bin liralık tavsiye edilen satış fiyatıyla müşterilerle buluşacağını duyurdu.