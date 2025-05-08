Açıklamada görüşlerine yer verilen BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, modeli ilk olarak Aralık 2024'te dört tekerlekten çekiş sistemine sahip çift motorlu 'AWD' versiyonuyla satışa sunduklarını belirtti. Modelin hem performansı hem de sportif tasarımıyla müşterilerden beğeni topladığını kaydeden Ergün, şunları kaydetti: '

Mayıs itibarıyla aynı sportif tasarımı, Türkiye'ye özel olarak üretilen 160kW'lık güç ünitesi ile satışa sunuyoruz. Lansman dönemine özel 1 milyon 850 bin liralık tavsiye edilen satış fiyatına sahip BYD SEAL Design, yüzde 10 ÖTV dilimine giren bir sedan model olarak Türk tüketicileri için önemli bir alternatif olacak. Bu modelin büyük ilgi görmesini ve yükselen satış grafiğimize önemli katkılar yapmasını bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.

SATIŞ FİYATI NE KADAR?

Şirketin açıklamasına göre Türkiye pazarı için özel olarak geliştirilen yeni SEAL Design, mayıs ortası itibarıyla satışa çıkacak. Şirket, model, tanıtım dönemine özel 1 milyon 850 bin liralık tavsiye edilen satış fiyatıyla müşterilerle buluşacağını duyurdu.

