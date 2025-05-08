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Yeni Toyota Corolla Cross'un ilk görüntüleri paylaşıldı

Toyota, ilk kez 2022 yılında tanıtılan Corolla Cross Hybrid’in yenilenen makyajlı versiyonunu tanıttı.

08 Mayıs 2025 | 18:02
Son Güncellenme: 08 Mayıs 2025 | 21:40
Yeni Toyota Corolla Cross'un ilk görüntüleri paylaşıldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre Yeni Corolla Cross Hybrid, 2025 yılının ikinci yarısı itibarıyla Türkiye’de de satışa sunulacak. Yeni Corolla Cross Hybrid ile birlikte Toyota, Land Cruiser Prado, RAV4 Hybrid, Toyota C-HR Hybrid ve Yaris Cross Hybrid’den oluşan SUV ürün gamını güçlendirme hedefinde.İşte markadan yapılan açıklamanın detayları ve makyajlı yeni model:
 

1 TASARIM

TASARIM

Corolla Cross Hybrid’in yenilenen tasarımı, modelin SUV tarzını daha ileriye taşıma hedefinde. Yenilenen ön bölümdepetekli ön panjur dikkat çekiyor.  Yeni Adaptif Uzun Hüzmeli Far teknolojisi ve yeni arka far tasarımı dikkat çekici. Modelde 18 inç alaşım jantlar yer alıyor.

2 GÜÇ

GÜÇ

Yeni Corolla Cross Hybrid, 140 HP güç üreten 1.8 litrelik hibrit motorla sunulacak.
 

3 KABİN

KABİN

Yeni Corolla Cross Hybrid modelinde 10.5 inçlik yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekranla donatılmış multimedya sistemi, 12.3 inçlik tamamen dijital renkli gösterge ekranı ve 9 hoparlörlü JBL premium ses sistemi yer alıyor. Model, geliştirilmiş ambiyans aydınlatmasının yanı sıra ısıtma özellikli direksiyon ve ön koltuklarla geliyor.

4 GÜVENLİK

GÜVENLİK

Corolla Cross Hybrid modelinde Toyota T-Mate güvenlik paketi standart olarak yer alıyor. Bu paketin içerisinde üçüncü nesil Toyota Safety Sense teknolojisi ile gelişmiş sürüş destek sistemleri entegre edilmiş. 
 
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Çimento şirketinden pay geri alım kararı hakkında açıklama
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada dün temettü duyuran 11 şirket (6 Mayıs)
Hem bedelli hem bedelsiz kararını duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 3 hisse var
Aztek Teknoloji temettü ödeme tarihini duyurdu
Torunlar GYO (TRGYO) temettü teklifini duyurdu
İş Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
Halkbank'tan ABD'deki davaya ilişkin açıklama
Denge Yatırım Holding bedelli tarihini duyurdu
Borsada yarın 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var (7 Mayıs)
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Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket
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