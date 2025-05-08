Yeni Toyota Corolla Cross'un ilk görüntüleri paylaşıldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre Yeni Corolla Cross Hybrid, 2025 yılının ikinci yarısı itibarıyla Türkiye’de de satışa sunulacak. Yeni Corolla Cross Hybrid ile birlikte Toyota, Land Cruiser Prado, RAV4 Hybrid, Toyota C-HR Hybrid ve Yaris Cross Hybrid’den oluşan SUV ürün gamını güçlendirme hedefinde.İşte markadan yapılan açıklamanın detayları ve makyajlı yeni model:

