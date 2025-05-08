Yeni Toyota Corolla Cross'un ilk görüntüleri paylaşıldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre Yeni Corolla Cross Hybrid, 2025 yılının ikinci yarısı itibarıyla Türkiye’de de satışa sunulacak. Yeni Corolla Cross Hybrid ile birlikte Toyota, Land Cruiser Prado, RAV4 Hybrid, Toyota C-HR Hybrid ve Yaris Cross Hybrid’den oluşan SUV ürün gamını güçlendirme hedefinde.İşte markadan yapılan açıklamanın detayları ve makyajlı yeni model:
1 TASARIM
Corolla Cross Hybrid’in yenilenen tasarımı, modelin SUV tarzını daha ileriye taşıma hedefinde. Yenilenen ön bölümdepetekli ön panjur dikkat çekiyor. Yeni Adaptif Uzun Hüzmeli Far teknolojisi ve yeni arka far tasarımı dikkat çekici. Modelde 18 inç alaşım jantlar yer alıyor.
3 KABİN
Yeni Corolla Cross Hybrid modelinde 10.5 inçlik yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekranla donatılmış multimedya sistemi, 12.3 inçlik tamamen dijital renkli gösterge ekranı ve 9 hoparlörlü JBL premium ses sistemi yer alıyor. Model, geliştirilmiş ambiyans aydınlatmasının yanı sıra ısıtma özellikli direksiyon ve ön koltuklarla geliyor.
4 GÜVENLİK
Corolla Cross Hybrid modelinde Toyota T-Mate güvenlik paketi standart olarak yer alıyor. Bu paketin içerisinde üçüncü nesil Toyota Safety Sense teknolojisi ile gelişmiş sürüş destek sistemleri entegre edilmiş.