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Citroen tanıttı: Yeni nesil C5 Aircross

Citrone, 2025'in ikinci yarısında Avrupa pazarlarında satışa sunulacak yeni nesil C5 Aircross modelini hibrit, şarj edilebilir hibrit ve tamamen elektrikli motor seçenekleriyle tanıttı.

03 Mayıs 2025 | 19:50
Citroen tanıttı: Yeni nesil C5 Aircross

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Stellantis'in STLA Medium platformu üzerinde geliştirilen yeni C5 Aircross 4 bin 652 milimetre uzunluk, 1,902 milimetre genişlik ve 2 bin 784 milimetre aks mesafesine; 565 ila 1,668 litre arasında değişen bagaj hacmine sahip. İşte paylaşılan bilgiler ve modelin fotoğrafları:

1 İÇ TASARIM

İÇ TASARIM Yeni C5 Aircross'un iç mekanı, "Kanepe Tasarımı" konseptiyle tasarlanmış. Geniş panoramik cam tavan, gelişmiş ambiyans aydınlatması ve ayarlanabilir arka koltuklara sahip.

2 KOLTUKLAR

KOLTUKLAR Citroen Advanced Comfort koltuklar, ısıtma, soğutma ve masaj fonksiyonlarıyla donatılırken, sürücü için 10 inçlik kişiselleştirilebilir Göz Hizası Ekranı da dahil olmak üzere çeşitli dijital destek sistemleri yer alıyor. Ayrıca, Apple CarPlay ve Android Auto ile uyumlu bilgi-eğlence sistemi ve "Hello Citroen" sesli komut özelliği de sürücü destek unsurları arasında bulunuyor.

3 MOTOR SEÇENEKLERİ

MOTOR SEÇENEKLERİ Yeni C5 Aircross, 48 voltluk sistemle çalışan Hybrid 145 HP, 195 HP gücündeki şarj edilebilir hibrit ve tamamen elektrikli olmak üzere üç farklı motor seçeneğiyle sunulacak. Açıklamaya göre şarj edilebilir hibrit model, 86 kilometreye kadar elektrikli menzil sağlarken, tamamen elektrikli versiyonlardan biri 210 HP motorla 520 kilometreye, diğeri ise 230 HP motorla 680 kilometreye kadar menzil sunuyor.

4 ŞARJ SÜRELERİ

ŞARJ SÜRELERİ Şarj süreleri, kullanılan donanıma göre değişiklik gösteriyor. Markanın açıklamasına göre 160 kilowatt gücündeki ultra hızlı şarj ile bataryanın yüzde 20'den yüzde 80'e dolması 30 dakikadan kısa sürede gerçekleşebiliyor.

5 FRANSA'DA ÜRETİLECEK

FRANSA'DA ÜRETİLECEK Fransa'da geliştirilen ve Rennes kentindeki fabrikada üretilecek olan model, geri dönüştürülmüş plastik ve metallerin yanı sıra biyobazlı malzemeler içeriyor. Kapı içi saklama alanlarında kullanılan şeffaf plastiklerin yüzde 20'si organik üzüm atıklarından üretiliyor.
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Borsada cuma günü temettü duyuran 4 şirket
BİM, Astor, Ereğli, Mavi... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Dev şirketin kurucusu 25 milyon adet hisse satmayı planlıyor
Pasifik GYO temettü teklifini duyurdu
Borsa, altın, dolar... Haftalık performans
Pazartesi günü 1 hissede bedelli sermaye artırımı var
Beşiktaş'tan KAP'a kalan payların satışına için açıklama
Türkiye Sigorta'dan bedelsiz başvurusu
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