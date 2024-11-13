Chery, SUV modelindeki kasım kampanyasını duyurdu

Şirketin açıklamasına göre 7 kişilik SUV TIGGO 8 Pro Max Türkiye'de Intelligent ve Exceptional olmak üzere iki farklı donanım seviyesinde sunuluyor. Modelin fiyatı 1 milyon 910 bin TL’den başlıyor. Modelin Intelligent versiyonunda Kasım ayında 300 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi veya 185 bin TL nakit alım desteği seçeneği sunuluyor. Açıklamaya göre ticari müşterilere ise Intelligent versiyonunda geçerli olmak üzere 600 bin TL için 6 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi veya 185 bin TL nakit alım indirimi seçeneği sunuluyor.