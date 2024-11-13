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Chery, SUV modelindeki kasım kampanyasını duyurdu

Çinli Chery, kasım ayına ilişkin ödeme seçeneklerini duyurdu.

13 Kasım 2024 | 09:55
Chery, SUV modelindeki kasım kampanyasını duyurdu

Şirketin açıklamasına göre 7 kişilik SUV TIGGO 8 Pro Max Türkiye'de Intelligent ve Exceptional olmak üzere iki farklı donanım seviyesinde sunuluyor. Modelin fiyatı 1 milyon 910 bin TL’den başlıyor. Modelin Intelligent versiyonunda Kasım ayında 300 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi veya 185 bin TL nakit alım desteği seçeneği sunuluyor. Açıklamaya göre ticari müşterilere ise Intelligent versiyonunda geçerli olmak üzere 600 bin TL için 6 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi veya 185 bin TL nakit alım indirimi seçeneği sunuluyor.

 

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Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (12 Kasım)
Borsada dün geri alım yapan 3 şirket (11 Kasım)
Borsada dün sermaye artırımı kararı alan 2 şirket
Osmanlı Yatırım'dan temettü avansı kararı
Yeni bir bedelsiz kararı var: Yüzde 1527
Sasa 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 3 şirket
Küresel piyasalar yoğun veri haftasına karışık başladı
THY yolcu rakamlarını açıkladı
Borsada haftanın 'en'leri: En çok kazandıran, kaybettiren, değerli 3 şirket
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BIST 100 hisselerinin teknik analizi (09.11.2024)
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