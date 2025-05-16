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Çinli markanın tanıttığı yeni model

Elektrikli araç üreticisi Zeekr, Avrupa pazarı için geliştirdiği station modeli 007 GT’yi Şangay fuarında tanıttı.

16 Mayıs 2025 | 00:51
Çinli markanın tanıttığı yeni model

Autoshow'un haberine göre Zeekr 001 modelinin ardından, markanın ikinci station modeli olan 007 GT, global pazarları hedef alıyor, özellikle de station modellerin talep gördüğü Avrupa pazarlarının öncelikli olması bekleniyor. İşte modelin fotoğrafları ve fiyatı:

1 Güç

Güç

Üst donanımda çift motor ve AWD çekiş sistemi yer alıyor. Önde 221 HP, arkada ise 416 HP olmak üzere toplam güç 637 HP’ye ulaşıyor

2 Menzil

Menzil

Çift elektrik motorlarıyla donatılan 007 GT, 100 kWh batarya versiyonunda 825 km’lik menzil sunuyor. Araç ayrıca havalı süspansiyona sahip. 

Autoshow'un haberine göre araçta, 007 Sedan modelinde de kullanılan SEA platformu yer alıyor. Aslında Çin pazarında station wagon araçlar pek popüler değil ama Zeekr, bu alana yatırım yapmayı seviyor. 2021 yılında kurulan markanın ilk modeli olan, station formundaki 001, Çin’deki toplam station pazarının yüzde 70’ini domine etmişti. Zaten bu segmentte çok fazla rakip de çıkmıyor.

4 Avrupa'ya göndermek istiyor

Avrupa'ya göndermek istiyor

Şimdi ise Zeekr, 007 GT modelini global pazarlara göndermek istiyor. 

5 İç tasarım

İç tasarım

racın burun bölümünde 90 inçlik LED ekran yer alıyor. Bu ekrana görseller ve metinler yansıtılabiliyor. Farlar ise bu LED ekranın altına konumlanmış. Ayrıca ön bölümde aktif hava girişleri ve tavanda da bir Lidar sensörü yer alıyor. 

6 Boyutlar

Boyutlar

007 GT’nin boyu 4864 mm, dingil açıklığı ise 2925 mm. İç mekanda 15,4 inç merkezi ekran ve 35,5 inç HUD gösterge var. Bu station aracın bagaj hacmi ise koltuklar katlandığında 1737 lt’ye yükseliyor. 

7 Çin fiyatı ne kadar?

Çin fiyatı ne kadar?

Zeekr 007 GT’nin Çin’deki fiyatları tek motorlu, küçük bataryalı (75 kWh) versiyonda 27.500 USD’dan başlıyor. En dolu paket ve güçlü üst versiyonun fiyatı ise 36.000 USD’a ulaşıyor.
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Çelebi'den Hindistan açıklaması: Hukuki yollara başvurulacak
15 Mayıs borsada gün sonu rakamları
14 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (15 Mayıs)
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