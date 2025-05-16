Çinli markanın tanıttığı yeni model

Autoshow'un haberine göre araçta, 007 Sedan modelinde de kullanılan SEA platformu yer alıyor. Aslında Çin pazarında station wagon araçlar pek popüler değil ama Zeekr, bu alana yatırım yapmayı seviyor. 2021 yılında kurulan markanın ilk modeli olan, station formundaki 001, Çin’deki toplam station pazarının yüzde 70’ini domine etmişti. Zaten bu segmentte çok fazla rakip de çıkmıyor.