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Çinli markanın tanıttığı yeni sedan-coupe

Xpeng, 2025 yılı üçüncü çeyreğinde Çin'de satışa sunmayı planladığı yeni elektrikli sedan modeli P7'yi tanıttı.

24 Mayıs 2025 | 13:44
Son Güncellenme: 24 Mayıs 2025 | 17:00
Çinli markanın tanıttığı yeni sedan-coupe

Yeni Xpeng P7 sedan-coupe, satış lisansı başvurusunda bulunduğu için satışların başlamasından önce Çin'de temel özelliklerini açıkladı. İlk bilgiler şöyle:

 

1 MOTOR VE PERFORMANS

MOTOR VE PERFORMANS

P7, 437 kW (586 hp) güç üreten çift elektrik motoruyla donatılmış. Bu güç, 0-100 km/s hızlanmasını yaklaşık 3.9 saniyede tamamlamasını sağlar. Maksimum hızı ise 230 km/s.

 

Model 2.188 ile 2.220 kg arasında değişen bir ağırlığa sahip. Boyutları ise 5.017 mm uzunluk, 1.970 mm genişlik ve 1.427 mm yükseklik olarak duyuruldu.

 

3 DIŞ TASARIM VE KAPILAR

DIŞ TASARIM VE KAPILAR

Öne çıkan özellikleri arasında ince LED ışık şeritleri, gizli farlar, siyah A ve B direkleri, gizli kapı kolları ve imza niteliğinde arka lambalar bulunuyor. Araç, üst donanım seviyesinde Lamborghini tarzı kelebek kapılarla geliyor.

 

4 FİYAT

FİYAT

Yeni P7'nin başlangıç fiyatı yaklaşık 300.000 yuan (yaklaşık 41.650 USD) olarak belirlenmiş. Bu yılın üçüncü çeyreğinde Çin'de satışa çıkması, uluslararası pazarlara da sunulması bekleniyor.
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