Çinli markanın tanıttığı yeni sedan-coupe

Yeni Xpeng P7 sedan-coupe, satış lisansı başvurusunda bulunduğu için satışların başlamasından önce Çin'de temel özelliklerini açıkladı. İlk bilgiler şöyle:
1 MOTOR VE PERFORMANS
P7, 437 kW (586 hp) güç üreten çift elektrik motoruyla donatılmış. Bu güç, 0-100 km/s hızlanmasını yaklaşık 3.9 saniyede tamamlamasını sağlar. Maksimum hızı ise 230 km/s.
Model 2.188 ile 2.220 kg arasında değişen bir ağırlığa sahip. Boyutları ise 5.017 mm uzunluk, 1.970 mm genişlik ve 1.427 mm yükseklik olarak duyuruldu.
3 DIŞ TASARIM VE KAPILAR
Öne çıkan özellikleri arasında ince LED ışık şeritleri, gizli farlar, siyah A ve B direkleri, gizli kapı kolları ve imza niteliğinde arka lambalar bulunuyor. Araç, üst donanım seviyesinde Lamborghini tarzı kelebek kapılarla geliyor.
4 FİYAT
Yeni P7'nin başlangıç fiyatı yaklaşık 300.000 yuan (yaklaşık 41.650 USD) olarak belirlenmiş. Bu yılın üçüncü çeyreğinde Çin'de satışa çıkması, uluslararası pazarlara da sunulması bekleniyor.