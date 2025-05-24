En yeni Mazda ortaya çıkıyor

Öne çıkan tasarım detayları arasında gizli ızgara, bölünmüş LED farlar ve geniş bir gündüz farı şeridi bulunuyor. Arka tasarımda ise tam genişlikte bir LED stop lambası ve "MAZDA" yazısı dikkat çekiyor.

EZ-60, orta boy SUV kategorisinde. Modelin boyutları şöyle:

Uzunluk: 4.850 mm

Genişlik: 1.935 mm

Yükseklik: 1.620 mm

Dingil mesafesi: 2.902 mm

Menzil detayları tam olarak paylaşılmadı. EZ-60, Çin'de 150.000–300.000 yuan (yaklaşık 20.820–41.640 USD) aralığında fiyatlandırılacak. Chine Car News'e göre Mazda, Çin'de 20.000'den fazla ön sipariş aldı. Modelin Çin'de Ağustos'ta piyasaya sürülmesi bekleniyor.