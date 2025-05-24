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En yeni Mazda ortaya çıkıyor

Mazda, Çinli ortaklığı Changan ile geliştirdiği yeni elektrikli SUV modeli EZ-60'ı tanıttı. Üretim versiyonu, 2024 Pekin Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Arata konseptine sadık kalıyor.

24 Mayıs 2025 | 14:57
Son Güncellenme: 24 Mayıs 2025 | 17:05
En yeni Mazda ortaya çıkıyor

Öne çıkan tasarım detayları arasında gizli ızgara, bölünmüş LED farlar ve geniş bir gündüz farı şeridi bulunuyor. Arka tasarımda ise tam genişlikte bir LED stop lambası ve "MAZDA" yazısı dikkat çekiyor.

EZ-60, orta boy SUV kategorisinde. Modelin boyutları şöyle:

Uzunluk: 4.850 mm
Genişlik: 1.935 mm
Yükseklik: 1.620 mm
Dingil mesafesi: 2.902 mm

Menzil detayları tam olarak paylaşılmadı. EZ-60, Çin'de 150.000–300.000 yuan (yaklaşık 20.820–41.640 USD) aralığında fiyatlandırılacak. Chine Car News'e göre Mazda, Çin'de 20.000'den fazla ön sipariş aldı. Modelin Çin'de Ağustos'ta piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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