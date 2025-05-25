Çinli otomobiller neden şimdiye kadar Almanya'ta tutunamadı?

Çin lüks elektrikli araçlar üretiyor. Ancak Almanlar şu ana kadar bu otomobiller için istekli görünmüyor. Peki, neden? Alman sitesi Chip.de'ye göre Çinli otomobil üreticileri, Almanya pazarında başarılı olamadı ama bu durum, araçların kalitesiz olduğu anlamına gelmiyor. Çinli markalar, büyük, güçlü ve lüks araçlar üretiyor; ancak Alman tüketicileri bu araçları tercih etmiyor. Almanya'da elektrikli araçlar genellikle kompakt ve verimli modeller olarak algılanıyor. Chip.de "Çinli üreticilerin Almanya'da başarılı olabilmesi için marka algısını değiştirmeleri ve yerel pazara uygun stratejiler geliştirmeleri gerekiyor" diyor.

MUHAFAZAKAR BİR MÜŞTERİ KİTLESİ

Chip.de Almanya pazarı için şu bilgileri paylaşıyor: "Almanya, en zor ve en talepkar bölge olarak kabul ediliyor. Burada başarılı olan, Avrupa’nın geri kalanında da başarılı olur. Burada çok özel ve muhafazakar müşteri kitlesi önemlidir. Bu müşteriler, en son teknolojili eğlence sisteminden çok, satıcılar ve kişisel iletişim ile yeterli servis ağına önem verirler. Bu nedenle Çin’den Almanya’ya yapılan ilk büyük atılım tam bir başarısızlıkla sonuçlandı. Bunun nedenlerinden biri, Asyalı otomobil üreticilerinin aşırı özgüvenidir; Çin’de kendi sahalarında olduğu gibi Alman rakiplerini de aynı şekilde kolayca alt edebileceklerini düşündüler. BYD, GWM ve Nio Almanya’da kötü bir başlangıç yaptı. Almanya’da ayakta kalabilen tek marka MG oldu ve 2021 başından 2025’in ilk çeyreğine kadar 51 ayda toplam 63.945 araç sattı".

Ancak makaleye göre özellikle BYD, Almanya'da her ne pahasına olursa olsun başarılı olmak istiyor. Marka, Almanya’da daha fazla yerelleştirilmesine odaklanıyor ve 2025 sonuna kadar Almanya'da yaklaşık 140 bayi açmayı planlıyor, şu anda ise bayilerin sayısı yaklaşık 25 civarında. Üçüncü bir Avrupa fabrikası, gümrük kısıtlamalarının üstesinden gelmek için kurulacak.

'İMAJ OLMADAN LÜKS OLMAZ'

Piontek'e göre Alman premium üreticilerini geride bırakmanın ne kadar zor olduğunun en güzel örneği Nio. Piontek durumu şöyle özetliyor: "Alman veya Avrupa S-Serisi müşterilerinin şu anda bir Hongqi'ye geçeceğini hayal edemiyorum. Şunu da eklemek isterim. Nio ET9 gibi otomobiller Çinlilerin lüks konusunda ne kadar yetenekli olduğunu gösteriyor.

Ancak ona göre eksik olan şey imaj. Almanya’da premium üreticiler, 55 yaş üstü yüksek gelirli müşteriler arasında hâlâ güçlü bir konuma sahip.Makalede ise zamanın Çinli otomobil üreticilerinin lehine işlediği belirtiliyor ve "Sonuç olarak, genç sürücüler arasında kendi markalarının bilinirliğini artırmaları gerekiyor. Avrupa’ya giriş kapısı ve uzun vadeli başarının anahtarı ise uygun fiyatlı elektrikli araçlar" diyor.

