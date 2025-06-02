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Çinli markanın Türkiye'ye getirmeyi düşündüğü modeller

Geely markası, geçtiğimiz yılın sonunda geliştirdiği GEA platformu üzerine, yeni global modellerini inşa etti.

02 Haziran 2025 | 23:25
Son Güncellenme: 02 Haziran 2025 | 23:38
Çinli markanın Türkiye'ye getirmeyi düşündüğü modeller

AutoShow Dergisi'nden Hırant Kasapoğlu'nun haberine göre daha önce Türkiye’de distribütör aracılığıyla temsil edilen Geely markası, Türkiye pazarına geri dönmek istiyor. Bunun için geçen yıldan beri marka yöneticileri hem Türkiye pazarını, pazardaki rekabeti, segmentleri, pazara uygun araçları yakından inceliyor, hem de Türkiye’ye belli aralıklarla ziyaretler yaparak, çeşitli işbirliği imkanlarıyla ilgili görüşmeler yapıyor. Hatta pazarlama ve mühendislik ekipleri, Türkiye yol ve sürüş koşullarını da araştırarak, ülke şartlarına en uygun modelleri belirlemeye çalışıyor.

Habere göre Geely’nin önünde distribütörlükten, markanın kendisini temsiline, üretim ve yatırıma kadar birçok işbirliği modeli seçenekleri var. Son kararın ise Geely International üst yönetimi tarafından alınacağını belirtiliyor.

TÜRKİYE'YE GELMESİ MUHTEMEL MODELLER

Auto Show Dergisi, Türkiye’ye gelmesi muhtemel modeller arasında yer alan, tam elektrikli yeni kompakt SUV E5, Plug-in Hybrid teknolojili Starship 7 (Xingjian 7) ve B hatchback boyutlarındaki Xingyuan modellerini, firmanın merkezi olan Hangzhou’da test etti. İşte o modeller:

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