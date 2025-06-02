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Fiat aslında ne demek?

Fiat bugün dünyanın en çok bilinen otomobil markalarından. Peki, Fiat'ın anlamı ne? Marka, ne zaman nasıl kuruldu? İşte kısa hikayesi...

02 Haziran 2025 | 22:43
Son Güncellenme: 02 Haziran 2025 | 23:27
Fiat aslında ne demek?

Fiat, 11 Temmuz 1899 tarihinde İtalya'nın Torino kentinde, tam adıyla Fabbrica Italiana Automobili Torino olarak kuruldu. Kurucu ortaklar arasında mühendisler, girişimciler ve iş insanları bulunuyordu. Şirketin kurucu ortakları arasında yer alan Giovanni Agnelli, bugüne kadar süregelen Agnelli ailesinin de atasıydı. İlk model olan 3½ HP, Torino'daki Corso Dante'deki atölyelerden çıktı. Toplamda 24 adet üretilen bu model, o dönemde İtalya'da otomobil üreten tek fabrika olan Torino'daki tesiste 150 işçi tarafından üretildi. İlk Fiat otomobili, 19. yüzyıldaki atlı arabalar ile 20. yüzyıldaki motorlu ulaşım arasında bir bağlantıydı.

FİAT NE DEMEK

Fiat, İtalyanca şirketin ismi olan 'Fabbrica Italiana Automobili Torino' (Torino İtalyan Otomobil Fabrikası) ifadesinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır.

Fiat'ın ilk amblemi

19. yüzyıl sonunda yeni kurulan şirketi tanıtmak için, dokuz kurucu ortak, ilk modellerin kaputlarına rokoko tarzı pirinç bir parşömen yerleştirmeyi seçti; bu parşömenin üzerinde şirketin tam adı elle kazınmış olarak yer alıyordu. Parşömenin altında bir “N” harfi vardı ve çerçevenin seri numarası için boş bir alan ayrılmıştı. Fotoğraflar: FIAT

 

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