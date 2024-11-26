Çinli otomobil şirketi Avrupa'daki ilk üretimine başladı

Çin resmi haber ajansı Xinhua’nın verdiği bilgiye göre, Çinli Chery, Avrupa’daki ilk üretimine bu hafta başında start verdi. Barcelona’daki Ebro EV fabrikasında (eski Nissan fabrikası) üretim törenine İspanya Sanayi Bakanı Jordi Hereu ve Chery Başkanı Yin Tongyue katıldı.

İlk üretimler montajla başlayacak

Habere göre ilk üretimler Çin’den gelecek DKD parçaların Ebro’da montajıyla başlayacak. Daha sonraki aşamada kaynak, boya ve birleştirme proseslerinin tamamlanmasıyla CKD üretimine geçilecek. Ebro’nun üretim hedefi 2027 yılında 50 bin adede ulaşmak. 2029 yılı için ise 150 bin adetlik bir üretim hedefleniyor.

Fast Technology sitesinde yer alan bilgilere göre, başlangıçta 4 ayrı modelin üretilmesi planlanıyor. Bunlar Omoda 5’in içten yanmalı ve elektrikli versiyonlarının yanı sıra, Ebro markası altında üretilecek olan iki adet Plug-in Hybrid SUV’den oluşuyor. Üretim seremonisinde gösterilen Ebro S700, aslında amblemi değiştirilmiş bir Chery Tiggo 7 Pro. Daha sonra Ebro S800 SUV da üretime girecek, bu model de Tiggo 8 Plus modelinin rebagde edilmiş hali olacak. Omoda 5 serisinin üretiminin bir yıl gecikmeli olarak, 2025’in son çeyreğine kaydığı görülüyor.

Ebro’nun İspanya’nın ulusal markası olması hedefleniyor

Törende konuşan Chery Başkanı Yin Tongyue, Ebro’yu İspanya’nın ana ulusal otomobil markası yapacaklarını söyledi. Kulislere yansıyan haberlere göre Barcelona yakınlarında, Chery ve EV Motors ortaklığında bir Ar-Ge merkezi de kurulacak. Ebro fabrikasında üretilecek araçlar sadece İspanya iç pazarına mı verilecek, yoksa diğer Avrupa ülkelerine de dağıtım yapılacak mı? Bu sorunun cevabı henüz net değil. Xinhua’nın haberine göre İspanya çapında 45 satış ve servis bayilikleri verilecek, bunların 30 tanesi bu yılın sonuna kadar hizmete girecek.