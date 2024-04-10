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Citroen Nisan 2024 kampanyasını duyurdu

Citroen, nisan ayına ilişkin kampanyasını duyurdu. Açıklama detayları şöyle:

10 Nisan 2024 | 11:22
Citroen Nisan 2024 kampanyasını duyurdu
  • Şirketten yapılan açıklamaya göre C4 X modelinde 250 bin lira için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
  • Citroen C4'te ise 250 bin lira için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli krediyle seçeneği var.
  • Citroen'in SUV modeli C5 Aircross, Shine Bold ve E-Series donanımına sahip versiyonlarında 300 bin liraya kadar kredi için 12 ay ve yüzde 1,99 faiz seçeneğiyle satılıyor.
  • Citroen C3 Aircross modeli, 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği ile satılıyor.
  • Citroen C3 modelinde ise, 200 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği bulunuyor.
  • Citroen C4 ve C4 X'in yüzde 100 elektrikli versiyonları e-C4 X ve e-C4'te 300 bin liraya kadar kredi için 12 ay ve yüzde 0,99 faiz seçeneği var.
  • Citroen, jumpy modellerini 150 bin lira için 12 ay vadeli, yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle satıyor.
     
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