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Citroen, Ocak 2025 kampanyasını duyurdu

Citroen Ocak ayına ilişkin finansman seçeneklerini duyurdu.

09 Ocak 2025 | 22:34
Citroen, Ocak 2025 kampanyasını duyurdu
  • Şirketten yapılan açıklamaya göre Citroen'in "C4", "C4 X" ve "C5 Aircross" modellerinde, 250 bin lira için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor.
  • Berlingo Kombi'nin yanı sıra Berlingo Van modelleri, 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
  • Jumpy Spacetourer, Jumper, Jumpy modelleri de 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi seçeneği ile satılıyor.
  • Citroen'in 2025 model yılına sahip hafif ticari araç modellerinde, 200 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi veya 400 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi seçeneği bulunuyor.

ELEKTRİKLİ MODELLER

  • Citroen C4 ve C4 X'in yüzde 100 elektrikli versiyonları e-C4 ve e-C4 X'te 250 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor.
  • Ami One, Ami Tonic ve Ami Peps modelleri 200 bin lira için 20 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
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