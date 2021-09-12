Citroen D segmentindeki modeli C5 X’i tanıttı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, C5 X sedan, station wagon ve SUV olmak üzere 3 farklı gövde tipinin dengeli bir biçimde harmanlanmasıyla ortaya çıktı.

C5 X 545 litrelik bagaj hacmine sahip. Citroen’in yeni amiral gemisi olmaya hazırlanan C5 X, büyük tekerlekleri ve yerden yüksek bir duruşla, geleneksel sedan modellere göre daha yüksek sürüş pozisyonu vaadediyor. 720 mm çapındaki tekerlekler 19 inçlik lastiklerle ve Aero X alaşım jantlarla tamamlanıyor. C5 X; Citroen’in yeni kimliğini temsil eden V şeklindeki aydınlatma imzasına sahip. Citroen logosu, yukarıda LED gündüz sürüş farlarıyla ve aşağıda ise LED farlarla bütünleşiyor.

Motor kaputu uzun ve yatay formuyla, C4 veya C5 Aircross modellerinde de uygulanan çıkıntıları barındırıyor. Krom şeritle vurgulanan özgün tasarımlı alt hava girişi, otomobilin sürüş destek sistemlerine ait ana radara ev sahipliği yapıyor.

Citroen yöneticileri, C5 X’i tasarlarken değişen dünyanın sosyal hayattaki tüm dinamiklerini göz önüne aldıklarını ve günümüz müşteri beklentilerini karşılamayı hedeflediklerini belirtiyorlar.

​​​​​​​Statnet Stellantis’in araştırması kapsamında; SUV araçlar yüzde 29,3 ile 2020 yılında Avrupa’da D segmentinden en yüksek pay alan gövde tipi olurken, onu yüzde 27,5 ile station wagon gövde tipi takip ediyor.

Sedan modeller ise 21,6 ile üçüncü sırada yılı tamamlayan araçlar olarak dikkat çekiyor. Benzer biçimde Çin’de de 2020 yılında D segmentindeki tüm tescillerin yarısını SUV araçların oluşturduğu görülüyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Citroen Üst Yöneticisi (CEO) Vincent Cobee, Citroen C5 X’in tasarım özelliklerinin, yeni bir ruhu oluşturduğunu belirtti.

Cobee, ‘Citroen, C5 X ile zarif bir otomobilde seyahat etme ve dünyayı keşfetmeye başlama yeteneğini ifade eden touring ruhunu yeniden hayata geçiriyor.’ yorumunu yaptı. (Daha fazla haber için otomobil haberleri kategorisine bakabilirsiniz)