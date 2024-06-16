DS Automobiles Haziran 2024 kampanyasını duyurdu

Halka arz olan Lila Kağıt'tan 5 yılda 5 milyar TL yatırım ve temettü kararı

Bu hafta euro kaybettirdi, en çok borsa kazandırdı

Yeni halka arzlarda yön nereye?

Borsa İstanbul'da bu hafta en çok prim yapan 3 hisse

ABD'li bankacılık devi 3 hissede hedef yükseltti