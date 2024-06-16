DS Automobiles Haziran 2024 kampanyasını duyurdu
Markadan yapılan açıklamaya göre Haziran ayına özel ödeme seçenekleri şöyle:
16 Haziran 2024 | 10:43
Son Güncellenme: 16 Haziran 2024 | 10:52
- Şirketten yapılan açıklamaya göre DS Automobiles'in haziran ayı teklifleri kapsamında, DS 7 OPÉRA BlueHDi 130 ve DS 7 OPÉRA E-TENSE 4X4 360 modelleri 900 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle sunuluyor.
- DS 7 OPÉRA E-TENSE 225 modeli, 800 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
- DS 7 OPÉRA E-TENSE 4X4 300 ve DS 7 ESPRIT DE VOYAGE E-TENSE 4x4 300 modelleri ise 850 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.