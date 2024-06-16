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DS Automobiles Haziran 2024 kampanyasını duyurdu

Markadan yapılan açıklamaya göre Haziran ayına özel ödeme seçenekleri şöyle:

16 Haziran 2024 | 10:43
Son Güncellenme: 16 Haziran 2024 | 10:52
DS Automobiles Haziran 2024 kampanyasını duyurdu
  • Şirketten yapılan açıklamaya göre DS Automobiles'in haziran ayı teklifleri kapsamında, DS 7 OPÉRA BlueHDi 130 ve DS 7 OPÉRA E-TENSE 4X4 360 modelleri 900 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle sunuluyor.
  • DS 7 OPÉRA E-TENSE 225 modeli, 800 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
  • DS 7 OPÉRA E-TENSE 4X4 300 ve DS 7 ESPRIT DE VOYAGE E-TENSE 4x4 300 modelleri ise 850 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
     
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Yeni halka arzlarda yön nereye?
Borsa İstanbul'da bu hafta en çok prim yapan 3 hisse
ABD'li bankacılık devi 3 hissede hedef yükseltti
2 şirketten daha bedelsiz başvurusu geldi
SPK onayladı: 2 yeni halka arz, 1 bedelsiz
Borsaya yönelik vergi çalışması ertelendi
Yabancılar borsada 542,7 milyon dolarlık satış yaptı
Halk Yatırım'dan BİM (BIMAS) bilanço analizi
Borsa güne yüzde 1,52 yükselişle başladı (13 Haziran)
Koç Holding'ten söylenti, yalan haber uyarısı: Örnekler verildi
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket (12 Haziran)
Sur Tatil Evleri (SURGY) temettü kararını duyurdu
ASELSAN (ASELS) aldığı yeni siparişi duyurdu
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