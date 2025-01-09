Elektrikli araçta tasarruf ve menzili artıracak 10 ipucu

Her yıl toplam otomobil satışlarında payı artan elektrikli araçlar enerji verimliliği ve çevre dostu sürüşle geleceğin ulaşım aracı olarak öne çıkıyor. Ancak, doğru şekilde kullanılmadıklarında elektrikli araçlarda da enerji israfı yaşanabiliyor.
Yenilenebilir enerji ve enerji teknolojileri markası YEO, 6-12 Ocak Enerji Verimliliği Haftası’nda elektrikli araç sahiplerine pratik tasarruf ipuçları sundu. Söz konusu ipuçları çevreyi korurken araç sahiplerine de daha uzun bir menzil imkanı vadediyor. YEO Teknoloji’ye göre bazı alışkanlıkları değiştirerek elektrikli araçlarla da tasarruf mümkün:
- Rejeneratif frenleme modunu kullanın
Bazı araçlarda sürüş modlarıyla seçilen rejeneratif frenleme sayesinde yavaşlama sırasında enerji geri kazanılır. Ani frenlerden kaçınıp yavaşlama sürecini iyi yöneterek enerji tasarrufu yapabilirsiniz.
- Optimum sürüş için hızı koruyun
Elektrikli araçlarda yüksek hızda sürüş ve performans sürüşü bataryanın daha hızlı tükenmesine neden olur. Orta hızda sabit bir sürüşle enerji verimliliği artırılır.
- İklimlendirmeyi verimli kullanın
Klima veya ısıtıcıyı doğru zamanda kullanın. Bunun yerine, koltuk ısıtıcılarını tercih etmek daha az enerji tüketebilir.
- Lastik basıncı tüketimi etkiler
Düşük lastik basıncı, sürtünmeyi artırır ve enerji tüketimini yükseltir. Doğru lastik basıncı ile hem menzili artırabilir hem de enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.
- Batarya yönetimine dikkat
Bataryayı %20'nin altına düşürmeden ve %80'in üzerine çıkarmadan şarj etmek, hem enerji kaybını azaltır hem de bataryanın ömrünü uzatır. Aynı zamanda daha hızlı şarj için bu aralıkta olmak gerekir.
- Yokuş ve rampada hızı kontrol edin
Yokuş çıkarken gereksiz hızlanmaktan kaçının ve inişte rejeneratif frenlemeyi aktif kullanarak enerjiyi geri kazanın.
- Gereksiz yükten kaçının
Araçta taşınan ekstra ağırlık, batarya tüketimini artırır. Yalnızca gerekli eşyaları taşıyarak daha verimli bir sürüş sağlanabilir.
- Planlı sürüş yapın
Sürüş rotanızı önceden planlayarak hem mesafeyi hem de enerji tüketimini optimize edebilirsiniz. Trafiğin az olduğu zamanları tercih ederek gereksiz dur-kalktan kaçınabilirsiniz.
- Aerodinamik verimlilik önemlidir
Tavan bagajı, bisiklet taşıyıcı gibi aksesuarlar aracın aerodinamiğini bozarak enerji tüketimini artırır. Kullanmadığınızda zamanlarda bu aksesuarları çıkarın.
- Yazılımı güncel tutun
Elektrikli araç üreticileri, yazılım güncellemeleriyle enerji verimliliğini artıran yenilikler sunar. Araç yazılımınızı güncel tutarak daha verimli bir performans elde edebilirsiniz.