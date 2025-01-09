Elektrikli araçta tasarruf ve menzili artıracak 10 ipucu

Her yıl toplam otomobil satışlarında payı artan elektrikli araçlar enerji verimliliği ve çevre dostu sürüşle geleceğin ulaşım aracı olarak öne çıkıyor. Ancak, doğru şekilde kullanılmadıklarında elektrikli araçlarda da enerji israfı yaşanabiliyor.

Yenilenebilir enerji ve enerji teknolojileri markası YEO, 6-12 Ocak Enerji Verimliliği Haftası’nda elektrikli araç sahiplerine pratik tasarruf ipuçları sundu. Söz konusu ipuçları çevreyi korurken araç sahiplerine de daha uzun bir menzil imkanı vadediyor. YEO Teknoloji’ye göre bazı alışkanlıkları değiştirerek elektrikli araçlarla da tasarruf mümkün: