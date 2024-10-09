Elektrikli Mercedes-Benz G 580 satışa çıktı, fiyatı ve özellikleri

Markanın açıklamasına göre yeni Mercedes-Benz G 580, 45 yıldan bu yana sahip olduğu tüm ikonik unsurlarını içeren köşeli siluetini koruyarak modelin karakterine sadık kalıyor. Mercedes-Benz G 580, G-TURN, G-STEERING ve akıllı arazi ağır vites fonksiyonu (Off-road Crawling) ile geliyor. İşte açıklamanın detayları:

1 BATARYA Markanın açıklamasına göre merdiven şasisine entegre edilmiş lityum-iyon batarya, düşük bir ağırlık merkezi ile arazi sürüşünde avantaj ve güvenlik hedefliyor. Mercedes-Benz G 580, 116 kWsa kapasiteli bataryası ile 450 kilometreye ulaşan menzil sunuyor.

2 G-TURN ÖZELLİĞİ Açıklamaya göre tekerleklerin yakınında bulunan maksimum 432 kW toplam güç üreten bağımsız kontrollü elektrik motoru, seçilebilir LOW RANGE arazi vites küçültme ile gelişmiş sürüş özellikleri sunuyor. G-TURN, aracın gevşek veya asfaltsız yüzeylerde bulunduğu noktada kendi etrafında dönmesini sağlıyor. G-STEERING işlevi ise arazide sürüş sırasında önemli ölçüde dar bir dönüş açısıyla aracın yönlendirilmesine ve dönmesine imkân veriyor. Üç vitesli akıllı arazi ağır vites fonksiyonu Off-road Crawling, arazi sürüşü için hız sabitleyici bir işlev görüyor.

3 HEDEFİMİZ KARBON NÖTR BİR FİLO YARATMAK Kapadokya’da lansman etkinliğinde konuşan Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, Mercedes-Benz’in, giderek ivmelenen elektrikli otomobil pazarında en zengin ürün gamlarından birini sunduğunu belirtiyor. Marka olarak elektrikli araçta konforu ve lüksü yaşatmayı amaçladıklarını söyleyen Bekdikhan, “Ambition 2039 ile hedefimiz karbon nötr bir otomobil filosu yaratmak ve bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün elektrikli G-Serisi’ni sunarak otomobillerimizi elektrikli hale getirmeye devam ediyor ve üretimde yenilenebilir enerji kullanıyoruz. Batarya teknolojisini iyileştirmek için yatırımlar yapıyor, araçlarımızı üretirken giderek daha fazla geri dönüştürülmüş malzeme kullanıyoruz. Yeni otomobil satışlarımızda elektrikli otomobillerin ve plug-in hibritlerin küresel payının bu on yılın ikinci yarısında yüzde 50'ye ulaşacağını öngörüyoruz. Türkiye’de geçtiğimiz yıl elektrikli araç satışlarımızın oranı pazar ortalamasının üzerine çıkarak yaklaşık yüzde 15 oldu. Hedefimiz yıl sonunda bu oranın yüzde 20’ye ulaşması” diyor.

4 'İKONİK TASARIMINI KORUDU' Mercedes-Benz Otomotiv Satış ve Pazarlama Direktörü Dr. Nadine Adam ise G-Serisi’nin geleneksellik ve inovasyonun birleşimini simgelediğinin altını çiziyor. G-Serisi’nin 1979 yılında ilk üretildiğinden bu yana premium arazi aracı olarak bir segment yarattığını belirterek “Simgesel, sağlam ve ölümsüz bir DNA’ya sahip olan G-Serisi, küçük değişiklikler ile günümüze kadar gelerek ikonik tasarımını korudu. Dünyada bugüne kadar yaklaşık 564 binden fazla satışı gerçekleşen G-Serisi gerek arazide gerekse şehir içinde büyük bir kullanım keyfi sunuyor. Şimdi de tamamen elektrikli olarak üretilen Mercedes-Benz G 580, modern sürüş destek sistemleri, daha yüksek konfor ve gelişmiş dijitalleşme sayesinde performansını daha da artırdı” diyor.

5 STANDART ÖZELLİKLER Yeni Mercedes-Benz G 580, standart olarak MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) bilgi-eğlence sistemi, nappa deri çok fonksiyonlu direksiyon simidi ve ambiyans aydınlatmasının yanında opsiyonel olarak da KEYLESS-GO, sıcaklık kontrollü bardak tutucular, Burmester® 3D surround ses sistemi ve ‘şeffaf kaput’ sunuyor. Yeniden tasarlanan arazide sürüş kontrol ünitesi ve yeni OFF-ROAD COCKPIT, ek dijital işlevlerle arazi deneyimini geliştirmek için mevcut seçenekler arasında.

6 2025'TEN İTİBAREN... Açıklamaya göre 2025 yılından itibaren MANUFAKTUR serisi ile tamamen elektrikli yeni G-Serisi çok daha fazla kişiselleştirme seçeneği sunabilecek. Bir milyondan fazla renk, kontrast ve malzeme kombinasyonu ile boya seçimi, stepne halkası, koltuk tasarımları, dekoratif dikişler ve gösterge paneli ile araç sahipleri hayal ettikleri tüm tasarımları hayata geçirebilecek.