"Escalate" Komutu ile Yöneticiye Direkt Ulaşım: Tesla Müşteri Deneyimini Yeniden Tanımlıyor

Tesla araç sahiplerinin sıklıkla dile getirdiği sorunlardan biri servis hizmetlerinin kalitesi. Şirket son yıllarda servis süreçlerinde önemli gelişmeler kaydetmiş olsa da, hala yüksek sayıda servis başvurusu ve şikayet alıyor. Bu nedenle Tesla, müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla belirlediği 10 pilot bölgede yapay zeka tabanlı bir sistemi hayata geçirdi.
Yeni yapay zeka temsilcisi, Tesla Servisi bünyesinde, müşteri iletişimi süreçlerine destek olmak üzere arka planda görev yapmaya başladı.
1 Tesla'nın Yapay Zeka Temsilcisinin Görevleri Neler Olacak?
Yapay zeka, servis görüşmelerini sürekli olarak izleyerek iletişimde veya süreçte yaşanabilecek olası aksaklıkları tespit edecek. Tesla'nın yedek parça tedariki veya farklı bir nedenden dolayı bir gecikme yaşanması durumunda yapay zeka devreye girerek müşteriyi bilgilendirecek.
Ayrıca yapay zeka, müşteri ile servis yetkilileri arasındaki mesajların içeriğini ve üslubunu (şikayet, kızgınlık, memnuniyet gibi duygusal tonları) analiz ederek olumsuz bir durumda hızlıca müdahale edecek.
Bunlara ek olarak Tesla, araç sahiplerinin bekleme durumunda daha üst düzey yöneticilere kolayca ulaşabilmelerini sağlamak için mobil uygulamasına yeni bir özellik ekledi.
Kullanıcılar, mesajlaşma bölümüne "Escalate" (Yükselt) yazarak sorunlarının daha hızlı çözümü için daha yetkili kişilere erişebilecekler.