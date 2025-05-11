"Escalate" Komutu ile Yöneticiye Direkt Ulaşım: Tesla Müşteri Deneyimini Yeniden Tanımlıyor

Tesla araç sahiplerinin sıklıkla dile getirdiği sorunlardan biri servis hizmetlerinin kalitesi. Şirket son yıllarda servis süreçlerinde önemli gelişmeler kaydetmiş olsa da, hala yüksek sayıda servis başvurusu ve şikayet alıyor. Bu nedenle Tesla, müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla belirlediği 10 pilot bölgede yapay zeka tabanlı bir sistemi hayata geçirdi.

Yeni yapay zeka temsilcisi, Tesla Servisi bünyesinde, müşteri iletişimi süreçlerine destek olmak üzere arka planda görev yapmaya başladı.