Fiat, The One Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde Binek Otomotiv Kategorisi’nde ikinci kez Yılın En İtibarlı Markası seçildi.

Tofaş açıklamasına göre, The One Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri 7. kez sahiplerini buldu. İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü’nde saha araştırması sonucunda, 50’ye yakın kategoride ilk üçe kalan markalar belirlendi.

Toplam 12 ilde bin 200 kişiyle gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda sektörlerinde yıl içinde itibarını en çok yükselten markalar ve başarıya ortak olan paydaşları, online olarak gerçekleştirilen törenle ödüllendirildi.

2019 yılında olduğu gibi 2020 yılını da Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının lideri olarak tamamlayan Fiat, Marketing Türkiye The One Awards Ödülleri Binek Otomotiv Kategorisi’nde iki yıl üst üste Yılın En İtibarlı Markası seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiat Pazarlama Direktörü Özgür Süslü, öngörülmesi zor bir sene olan 2020’ye hızlı bir giriş yaptıklarını, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülkemizde etkisini göstermeye başladığı mart ayından itibaren işlerinin dinamiklerinin değişime uğradığını ifade etti. Tüm süreçlerini, sağlık risklerini minimize etmek üzerine kurguladıklarını kaydeden Süslü, şöyle devam etti:

“Zorluklara rağmen 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da başarılı iş sonuçları elde ettik. Bunun temelinde Fiat markasının varoluş sebebi yatıyor. Fiat markası tasarım, teknoloji, güvenlik gibi iyi bir otomobilde olması gereken unsurları herkes için ulaşılabilir kılmak için var. Bizler pandemi sürecinin başından itibaren, ‘Hayat durur, Fiat durmaz’ dedik ve zor günlerde de sağlık önlemlerine yönelik devreye aldığımız satış ve satış sonrası hizmetlerimizle müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya çalıştık. 2019 ve 2020 yıllarında Fiat ürün gamında yer alan tüm modellerimizle ulaştığımız satış liderliğini “Yılın En İtibarlı Markası” ödülüyle yine taçlandırdık. 2021 yılında da konfor, tasarım ve teknolojiyi herkes için ulaşılır kılmak için çalışmaya devam ediyoruz. Bu sene Egea Cross ile Türk tüketicisinin beğeniyle karşıladığı ve tercih ettiği yeni bir segmente daha girdik. Yenilenen Egea Ailesi’nin, Sedan, Hatchback ve Station Wagon gövde seçeneklerine ek olarak “Egea Cross” ile ailenin daha da güçlenerek zirvedeki yerini koruyacağına inanıyoruz.”