ARA
DOLAR
35,02
0,09%
DOLAR
EURO
36,72
-0,05%
EURO
GRAM ALTIN
2970,23
-0,12%
GRAM ALTIN
BIST 100
9915,76
-0,95%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

İki dev marka birleşiyor mu? Otomobil sektörü bu gelişmeyi konuşuyor

Japon otomobil üreticileri Honda ve Nissan'ın elektrikli araçlarda Çin ve ABD'den gelen şiddetli rekabetin ardından birleşme için görüşmeler yaptıkları bildirildi.

18 Aralık 2024 | 13:24
İki dev marka birleşiyor mu? Otomobil sektörü bu gelişmeyi konuşuyor

Resmi Kyodo ajansının haberine göre, Japonya'nın ikinci ve üçüncü en büyük otomobil üreticilerinin (Honda ve Nissan), ABD'li Tesla ve BYD gibi Çinli elektrikli araç üreticileriyle rekabet edecek bir otomobil grubu oluşturmak amacıyla bir holding şirketi kurma olasılığını değerlendiriyor.

Honda, Nissan ve Nissan ile ortak olan Mitsubishi Motors Corp (MMC) yaptıkları ortak açıklamada, “Bu yılın mart ve ağustos aylarında duyurulduğu üzere, Honda, Nissan ve MMC her bir şirketin güçlü yönlerini birleştirmek ve gelecekteki işbirliği için çeşitli olasılıkları değerlendirmektedir. Ancak herhangi bir karar alınmamıştır” denildi.

DÜNYANIN 3. BÜYÜK ÜRETİCİSİ OLACAK
Honda ve Nissan'ın birleşmesi gerçekleşirse yıllık 7,4 milyon araç üretimiyle 54 milyar dolarlık bir şirket oluşturacak. Yeni şirket, Toyota ve Volkswagen'den sonra araç üretim hacmi bakımından dünyanın üçüncü büyük otomobil üreticisi olacak.

Anlaşma aynı zamanda 2021 yılında Fiat Chrysler ve PSA arasında gerçekleşen ve Stellantis'i oluşturan 52 milyar dolarlık birleşmeden bu yana sektördeki en büyük birleşme de olacak.

Geçen yıl Honda ve Nissan dünya çapında sırasıyla 3,98 milyon ve 3,37 milyon araç satışı gerçekleştirdi.

Toyota geçen yıl 11,23 milyon araç satarak art arda dördüncü yıl da birinciliğini korurken, Japon üreticiyi 9,24 milyon araçla Alman Volkswagen izledi.

Küresel otomobil üreticileri, pahalı bataryalar, otonom sürüş gibi teknolojiyi geliştirme için gereken devasa kaynaklar nedeniyle elektrikli araç geliştirmenin giderek artan maliyetlerini karşılamak için fon bulmakta zorlanırken, birleşme veya işbirliklerini artırıyorlar.

Honda ve Nissan Mart 2024’te maliyetleri düşürmek ve rekabet gücünü arttırmak amacıyla elektrikli araç üretimi ve yazılım teknolojilerinde stratejik ortaklık için bir fizibilite çalışması başlatma konusunda anlaşmışlardı. Mitsubishi Motors da Ağustos 2024 görüşmelere katıldığını açıklamıştı. AA

0
  • ALTIN GRAM - TL 2971,49 -0,08%
  • ALTIN ONS 2639,28 -0,17%
  • BIST 100 9915,76 -0,95%
  • DOLAR/JAPON YENI 154,015 0,323%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43228 0,07546%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 104,675 0,5985%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,0186 0,0903%
  • EURO/DOLAR 1,0476 -0,1158%
  • EURO/TURK LIRASI 36,7244 -0,0234%
  • STERLIN/DOLAR 1,26877 -0,16328%
Borsa Haberleri
Etiler Gıda (ETILR) bedelsiz tarihi belli oldu
İş Bankası’ndan Şişecam’da hisse alımı
18 Aralık borsada gün sonu rakamları
Borsada gong Sümer Varlık Yönetim için çaldı
Faiz indirimi hangi sektörlere yarayacak?
ASELSAN dev sözleşmeleri duyurdu
Enerya Enerji (ENERY) geri alım kararını duyurdu
Ahlatçı Doğal Gaz (AHGAZ) geri alım kararını duyurdu
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var (18 Aralık)
Dev şirketin hisseleri 16 yılın dibinde
Borsa İstanbul'da gong Çağdaş Cam için çaldı
Bugün 1 hissede bedelli, 1 hissede bedelsiz sermaye artırım var
Sümer Varlık Yönetim (SMRVA) borsa işlem tarihi belli oldu
Küresel piyasalar karışık seyrediyor: 17 Aralık veri gündemi
16 Aralık borsada gün sonu rakamları
GERİ
İLERİ
Etiler Gıda (ETILR) bedelsiz tarihi belli oldu
İş Bankası’ndan Şişecam’da hisse alımı
18 Aralık borsada gün sonu rakamları
Borsada gong Sümer Varlık Yönetim için çaldı
Faiz indirimi hangi sektörlere yarayacak?
ASELSAN dev sözleşmeleri duyurdu
Enerya Enerji (ENERY) geri alım kararını duyurdu
Ahlatçı Doğal Gaz (AHGAZ) geri alım kararını duyurdu
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var (18 Aralık)
Dev şirketin hisseleri 16 yılın dibinde
Borsa İstanbul'da gong Çağdaş Cam için çaldı
Bugün 1 hissede bedelli, 1 hissede bedelsiz sermaye artırım var
Sümer Varlık Yönetim (SMRVA) borsa işlem tarihi belli oldu
Küresel piyasalar karışık seyrediyor: 17 Aralık veri gündemi
16 Aralık borsada gün sonu rakamları
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL