Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, faizlerin sabit tutulmasının en azından şu an için olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, “Aslında isteğimiz taşıt kredi faiz oranlarının makul seviyelere gelmesi ve kurun da makul seviyelerde belirli bir süre seyretmesi. Bu ikisi oluşursa otomotiv açısından ve diğer sektörler açısından da çok olumlu olacağını düşünüyorum.” dedi.

Berkel, çevrim içi olarak gerçekleştirilen yeni Hyundai Elantra’nın basın tanıtımında Türkiye otomotiv pazarının genel görünümüne, Merkez Bankası’nın bugün açıkladığı faiz kararına ve pazardaki beklentilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“İkinci ve üçüncü çeyrek biraz dalgalı geçecek gibi görünüyor”

Bu yıl satış anlamında çok farklı bir süreç yaşandığını dile getiren Berkel, “İlk 3 ay gerçekten beklentilerin çok üstünde bir pazar gerçekleşti. Bir önceki seneye göre yaklaşık yüzde 60’lık bir büyüme kaydedildi Türkiye otomotiv pazarında. Bu trendin aynen bu şekilde devam edeceğini öngöremiyoruz, çünkü malum artan faiz oranları, taşıt kredi faiz oranları, artan kurlar ve bu son dönemde yaşanan çip krizlerinden dolayı ikinci ve üçüncü çeyrek biraz dalgalı geçecek gibi görünüyor.” ifadelerini kullandı.

Yıl içerisinde 4 yeni araç daha tanıtacaklarını aktaran Berkel, bu yıl için yaklaşık 34 bin satış hedeflediklerini ve eğer pazar yukarı yönlü giderse daha da fazla araç satma potansiyeline sahip olduklarını söyledi.

“Türkiye’de şu ana kadar üretimde çip konusunda bir sorun yaşamadık”

Murat Berkel, nisan ayında satışların iyi başladığını ancak sonrasında kısıtlamalarla birlikte bir yavaşlama görüldüğünü dile getirdi.

Bundan kurların ve faiz oranlarının da etkili olduğunu belirten Berkel, “Nisan ayında pazar, bizim beklentimize göre sanki 75 binler civarında olacak gibi, yani önceki aya kıyasla bir düşüş olacak gibi. Tabii burada çip krizinin de etkisinin olduğunu düşünüyoruz. Bizim tarafta ise Türkiye’de şu ana kadar üretimde çip konusunda bir sorun yaşamadık. Güney Kore’deki fabrikalarımızda bu sorun kısmen yaşanıyor ama Türkiye’deki fabrikamızda böyle bir sorunumuz yok.” dedi.

“Kur yukarı doğru gelince bunu ister istemez fiyatlarınıza yansıtıyorsunuz”

TCMB’nin faiz kararını henüz toplantıda olmaları nedeniyle basın mensuplarının sorusu üzerine yeni öğrendiklerini belirten Berkel, şunları kaydetti:

“Faizlerin sabit tutulması en azından şu an için olumlu bir gelişme. En azından kurların bu şekilde biraz sabit kalabileceğini veya gevşeyebileceğini düşünüyoruz. Bu önemli ancak faiz yüksek olduğu zaman araç kredi faiz oranları da yüksek oluyor. Bu da işin diğer bir boyutu. Yüksek faiz olduğu zaman müşteri araç almakta biraz ayağını sürtüyor.

Dolayısıyla taşıt kredi faizlerinin düşmesi gerekiyor. Bu da tabii genel faizler düşünce gerçekleşecek. Bu dönemde de kur yukarı doğru gidiyor, yukarı yönlü gitmesi de maalesef bizleri olumsuz etkiliyor. Özellikle ithal getirilen araçların tamamı avro ve dolar bazlı. Dolayısıyla o günkü kurdan aracı çekiyorsunuz ve fiyatlamasını yapıyorsunuz. Kur yukarı doğru gelince de bunu ister istemez fiyatlarınıza yansıtıyorsunuz.

Aslında isteğimiz taşıt kredi faiz oranlarının makul seviyelere gelmesi ve kurun da makul seviyelerde belirli bir süre seyretmesi. Bu ikisi oluşursa otomotiv açısından ve diğer sektörler açısından da bence çok olumlu olacağını düşünüyorum.”

Murat Berkel yıl sonu için Türkiye toplam otomotiv pazarının 750 bin adet bandında gerçeklemesini beklediklerini de sözlerine ekledi.