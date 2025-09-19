Hyundai, Türkiye'de yeniden satışa sundu: Fiyatı ve özellikleri

Açıklamaya göre Hyundai i30, panoramik cam tavan, 10,25 inç dijital gösterge paneli ve 10,25 inç dokunmatik bilgi-eğlence sistemi gibi donanımlarla geliyor.



Apple CarPlay ve Android Auto uyumluluğu sayesinde akıllı telefonlar sisteme entegre olabiliyor. Açıklamaya göre USB Type-C girişleri ve kablosuz şarj ünitesi de günlük kullanım kolaylığını vadediyor.