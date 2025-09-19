Çin'de satışlar başladı, uzun kuyruklar oluştu

Telefonu satın almak isteyenler, Guangdong eyaletinin Guangzhou kentindeki Apple Mağazası önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Mağazaya girenler yeni model telefonları inceledi. (Fotoğraflar: AA)
2 ÇİN'DEN YANSIYANLAR
Bu rekor talep, Apple’ın Çin’deki pazar hakimiyetini yeniden perçinlediğini gösteriyor.
Verilere göre, en çok rağbet gören model 256 GB depolama kapasitesine sahip standart iPhone 17 oldu.
Pazar araştırma şirketi TrendForce’un tahminine göre, iPhone 17 serisinin küresel sevkiyatları, iPhone 16’ya göre yüzde 3,5 oranında artış gösterecek.
Plus modelinin yerini alan iPhone Air’in de daha güçlü bir satış performansı sergilemesi bekleniyor.
Ön kamerada yapılan geliştirmeler selfie kalitesini gözle görülür şekilde artırdı. Buna ek olarak, arka taraftaki ultra geniş açı lens artık 48 megapiksel çözünürlük sunuyor.
Çin’deki satış başarısı, yalnızca teknik iyileştirmelerle değil, aynı zamanda Apple’ın marka güvenilirliğiyle de destekleniyor.
Kullanıcıların markaya duyduğu bağlılık, yerel üreticilerin agresif fiyat politikalarına rağmen satışların güçlü kalmasını sağladı.