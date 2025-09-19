ARA
Çin'de satışlar başladı, uzun kuyruklar oluştu

Apple’ın yeni iPhone 17 modeli, ABD ithalat vergilerinin baskısı altında Çin genelinde satışa çıktı.


Son Güncellenme:
Telefonu satın almak isteyenler, Guangdong eyaletinin Guangzhou kentindeki Apple Mağazası önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Mağazaya girenler yeni model telefonları inceledi. (Fotoğraflar: AA)

iPhone 17 serisi, Çin pazarında beklenenden çok daha büyük bir ilgi gördü.

2 ÇİN'DEN YANSIYANLAR

ÇİN'DEN YANSIYANLAR

Bu rekor talep, Apple’ın Çin’deki pazar hakimiyetini yeniden perçinlediğini gösteriyor.

Verilere göre, en çok rağbet gören model 256 GB depolama kapasitesine sahip standart iPhone 17 oldu.

Pazar araştırma şirketi TrendForce’un tahminine göre, iPhone 17 serisinin küresel sevkiyatları, iPhone 16’ya göre yüzde 3,5 oranında artış gösterecek.

Bu büyümenin ana motoru, yine Pro serisi olacak.

Plus modelinin yerini alan iPhone Air’in de daha güçlü bir satış performansı sergilemesi bekleniyor.

Tahminlere göre, iPhone Air’in satışları, Plus modelini yüzde 5 ila 7 oranında geride bırakacak.

Yeni modelin ekranı 6,1 inçten 6,3 inçe çıkarıldı ve bu artış görsel deneyimi iyileştirdi. 

Ön kamerada yapılan geliştirmeler selfie kalitesini gözle görülür şekilde artırdı. Buna ek olarak, arka taraftaki ultra geniş açı lens artık 48 megapiksel çözünürlük sunuyor.

Çin’deki satış başarısı, yalnızca teknik iyileştirmelerle değil, aynı zamanda Apple’ın marka güvenilirliğiyle de destekleniyor.

Kullanıcıların markaya duyduğu bağlılık, yerel üreticilerin agresif fiyat politikalarına rağmen satışların güçlü kalmasını sağladı. 

Şirket, resmi satış rakamlarını ekim ayında yapılacak çeyrek dönem toplantısında paylaşacak. 
