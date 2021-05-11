i10’da 5.000 TL’ye varan indirim veya 50.000 TL’ye 12 ay %0,99 faiz imkanı sunuluyor. Kampanya açıklamasında “Kampanya 31.05.2021 tarihine kadar tüm Hyundai yetkili satıcılarında geçerlidir. Belirtilen 5.000 TL’lik indirim, 2021 model i10 1.2 Style AMT, 1.2 Style AMT Çift Renk, 1.2 Elite AMT ve 1.2 Elite AMT Çift Renk için geçerlidir. Belirtilen 50.000 TL’ye 12 ay %0,99 faiz fırsatı, yalnızca gerçek kişilerin bireysel amaçlı araç alımlarının ve tüzel müşterilerin perakende kanalından yaptığı araç alımlarının konu olduğu kredi kampanyalarında geçerlidir. Nakit indirimi ve kredi kampanyası birlikte kullanılamamaktadır” bilgisi veriliyor.
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