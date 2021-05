i20’de 146.800 TL’den başlayan fiyatlar veya 100.000 TL’ye 12 ay %0,99 faiz imkanı sunuluyor. Kampanya açıklamasında “Kampanya 31.05.2021 tarihine kadar tüm Hyundai yetkili satıcılarında geçerlidir. Belirtilen 146.800 TL’den başlayan fiyatlar tavsiye edilen nakit indirimli satış fiyatıdır. Belirtilen 100.000 TL’ye 12 ay %0,99 faiz fırsatı, yalnızca gerçek kişilerin bireysel amaçlı araç alımlarının ve tüzel müşterilerin perakende kanalından yaptığı araç alımlarının konu olduğu kredi kampanyalarında, 1.0 motor hacimli araç versiyonları ile 1.4 Jump AT haricindeki diğer 2020 i20’ler ve 2021 model 1.4 Jump AT haricindeki diğer i20’ler için geçerlidir. Nakit indirimi ve kredi kampanyası 2020 model 1.0 motor hacimli araç versiyonları ile 1.4 Jump AT haricindeki i20’lerde birlikte kullanılabilmekte olup, 2021 model i20’lerde birlikte kullanılamamaktadır” bilgisi veriliyor.