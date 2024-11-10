Hyundai IONIQ 5 N Türkiye'de satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri

Şirketin açıklamasına göre dört tekerlekten çekişli IONIQ 5 N, yüksek performanslı elektrik motoruyla 650 beygir güç üretiyor. İşte markadan yapılan açıklamanın detayları ve modelin fotoğrafları

1 N MARKASI Açıklamaya göre 'N', Hyundai Motor Company'nin Kore'deki global Ar-Ge merkezi Namyang'ı ve N serisinin geliştirilip test edildiği ve aynı zamanda Hyundai Avrupa Test Merkezi'ne de ev sahipliği yapan Nürburgring'i temsil ediyor. Şirket, N modellerinin üst düzey donanımlarla birlikte hem günlük kullanımda hem de yarış pistlerinde öne çıkacağını söylüyor.

2 TASARIM Markanın paylaştığı bilgiye göre IONIQ 5 N için özel olarak hazırlanan arka spoyler, arka difüzör ve hava çıkışı yere basma kuvvetini artırarak hem yol tutuşu hem de hava akışını optimize etmeye yardımcı oluyor. Yeni nesil N modele özel tampon tasarımları, ön ve arka kısmın uzunluğunu güncel IONIQ 5’e göre sırasıyla 25 milimetre ve 55 milimetre artırıyor. Genel olarak 20 milimetre daha alçak olan otomobil, geniş lastiklere uyum sağlamak için de alt kısmında 50 milimetre daha geniş ve daha belirgin bir difüzör kullanıyor. Bu sayede otomobil, 80 milimetre daha uzun.

3 'Performans Mavisi' IONIQ 5 N, Türkiye’de karakteristik bir “N” rengi olan “Performans Mavisi” ile satışa sunuluyor.

4 Yarış aracı konsepti IONIQ 5 N'in iç mekanı, bir yarış aracı konseptine göre şekillendirilmiş. Daha alçak oturma pozisyonuna sahip N Racing Bucket spor koltuklar, özel mod düğmelerine sahip yeni N direksiyon ve N sabit orta konsol ile sürücü ergonomisi vadediyor. Pist sürüşü için optimize edilmiş direksiyon simidi, koltuklar, kapı kaplama panelleri ve metal pedallar dahil olmak üzere çoğu yerde N logolu detaylar ve hafifletilmiş parçalar kullanılıyor. Sürüş modları da özelleştirilebiliyor ve “Custom 1 & Custom 2” olarak iki farklı butonla eşleştirilebiliyor.

5 Boost ve Koltuklar N Grin Boost (NGB) düğmesi ise aracın karakterini 10 saniye boyunca değiştirerek maksimum hızlanmaya imkan tanıyor. Bu özellik, pistte yarış esnasında önemli zamanlar elde edilmesine olanak sağlıyor. Spor bir otomobil olan IONIQ 5 N, günlük kullanım için C tipi USB, kablosuz şarj cihazı ve bardak tutucular da sunuyor. Açıklamaya göre göre N koltuklar da güçlendirilmiş desteklere sahip. N Racing Bucket koltuklar güncel modele göre kıyasla yaklaşık 20 milimetre daha alçak konumlandırılmış.

6 Motor Hyundai açıklamasında "Hyundai’nin E-GMP yani elektrik global modüler platformuyla üretilen IONIQ 5 N, 21.000 devre kadar çalışan iki adet elektrikli motora sahip. En yeni nesil 84 kWh pil ile donatılan otomobil, yüksek enerji için motordaki iki kademeli invertör sayesinde 448 kW/609 PS ve 740 Nm tork (NGB devredeyken 478 kW/650 PS ve 770 Nm) güç sunuyor" diyor.

7 Menzil Maksimum 260 km/s hıza ulaşabilen IONIQ 5 N, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 3,5 saniyede (NGB ile 3,4 saniye) tamamlıyor. Tamamen elektrikli aracın menzili ise ortalama olarak 448 kilometre. Şehir içindeki ulaşabildiği menzil ise 589 km’ye kadar çıkabiliyor (WLTP).

8 Performans özellikleri Araçta N Pedal, N Drift Optimizer, N Tork Dağıtımı (NTD), N Launch Control, N Race, N e-Shift, N Aktif Ses (N Active Sound+ ), N Road Sense (NRS) gibi çeşitli performansa ve sürüş özellikleri bulunuyor.

9 Ekran Hyundai’nin 12,3 inç bilgi-eğlence ekranı ve yine 12,3 inç dijital gösterge panelinin birleşimi de aracın en belirgin özelliklerinden bir diğeri. Açıklamaya göre ekranda yer alan N modu sayesinde tüm parametreler ve yarış ayarları isteğe bağlı olarak yapılabiliyor. Otomobil genetik olarak performansa yönelik fakat dilendiği zaman Eco moduna alınabiliyor. IONIQ 5 N, ön camını dijital bir görüntü ekranına dönüştüren Head Up Display yani sanal gösterge de sunuyor.