Koronavirüs pandemisi nedeniyle tüm dünyayı etkisi altına alan çip krizinin otomotiv endüstrisine maliyeti 2021 sonuna kadar 210 milyar dolar olarak tahmin edildi.

Dünyadaki büyük otomotiv firmalarıyla da çalışan danışmanlık şirketi AlixPartners’ın son tahminine göre çip kıtlığının maliyeti yüzde 90’dan fazla arttı. Küresel çip eksikliğinin otomobil üreticilerinin 2021 gelirine toplam maliyeti 210 milyar dolar olarak tahmin edildi.

Bu tahmin, AlixPartners’ın bu yıl kıtlığın mali etkisi hakkında yayınladığı üçüncü rapor oldu. Ocak ayındaki ilk tahmin 61 milyar dolar ve Mayıs ayındaki ikinci tahmin 110 milyar dolardı. Son 210 milyar dolarlık tahmin ise krizin boyutlarını ortaya koydu.

Son tahmine göre küresel otomobil üreticileri bu yıl çip krizi nedeniyle 7,7 milyon daha az araç üretecek. Bu rakam firmanın önceki tahminindeki 3,9 milyon rakamının neredeyse iki katı.