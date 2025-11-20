L200’ün ikizi geliyor... 2.4 litre dizel ve 204 beygir: Yeni Nissan Navara’nın teknik verileri belli oldu

Tasarım ve İç Mekân Yeni nesil Navara’nın dış tasarımında markanın "V-motion" olarak adlandırdığı ön ızgara yapısı ve C formlu far grubu kullanılıyor.
Ön tamponda yer alan turuncu detaylı hava girişleri ise modelin birinci nesline bir gönderme niteliği taşıyor. Kabin içerisindeki dijitalleşme kapsamında 7 inçlik gösterge paneli ve 9 inç boyutunda bilgi-eğlence ekranı standart donanıma eklendi. Sistem, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantılarını destekliyor.
Motor ve Performans Verileri Aracın kaputunun altında 2.4 litrelik turbo dizel ünite görev yapıyor. 6 ileri otomatik şanzımanla kombine edilen bu motor, 204 beygir güç ve 470 Nm tork değerleri sunuyor.
Fabrika verilerine göre aracın yakıt tüketimi 100 kilometrede 7,7 litre olarak açıklandı. Versiyon seçeneklerine bağlı olarak taşıma kapasitesi 950 kg ile 1047 kg arasında değişiklik gösteriyor. Ayrıca sürüş mekaniğinde yapılan güncellemelerle yeni bir elektrikli direksiyon sistemine (EPS) geçiş yapıldı.
Çekiş Sistemi ve Güvenlik Dört tekerlekten çekiş sistemi, yol durumuna göre torku akslar arasında otomatik olarak dağıtabiliyor. Elektronik diferansiyel kilidinin standart olduğu araçta, süspansiyon sistemi de zorlu arazi koşulları için revize edildi.
Güvenlik donanımları listesinde (ADAS) ise; akıllı hız sabitleyici, şerit takip asistanı ve trafik işareti tanıma sistemi gibi özellikler yer alıyor.
