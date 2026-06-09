Menzil kaygısı bitiyor: Opel'in yeni C-SUV modeli tek depoyla 900 km gidecek

Opel, Stellantis etkinliklerinde sessiz kalsa da geleceğe yönelik büyük adımlar atıyor. Şirket, Almanya'daki operasyonları için 2030 yılına kadar 1 milyar euronun üzerinde bütçe ayırdı. Bu parayla geliştirilecek dört yeni araçtan ikisi, markanın yeni STLA One isimli mimarisini temel alacak.
Pazara sunulacak araç listesinde yeni Astra ve Corsa'nın yanı sıra Çinli Leapmotor ile ortaklaşa üretilecek bir C-SUV modeli bulunuyor.
1 Üretim maliyetleri yüzde 20 düşüyor
Rüsselsheim'da banttan inecek olan yeni nesil Astra, gücünü STLA One platformundan alacak. Benzer şekilde yeni Corsa da bu yeni altyapıya geçiş yapacak ve elektrikli otomobillere erişimi kolaylaştıracak.
İki otomobil de bu on yıl bitmeden satışa çıkmış olacak. Stellantis, esnek yapısıyla farklı motor tiplerine ve kasa boyutlarına izin veren STLA One mimarisini 2027 yılında kullanmaya başlayacak.
2 Dünya genelinde 30'dan fazla modelde kullanılacak
Şirket bu yeni platform sayesinde üretim maliyetlerinde %20 tasarruf sağlamayı, karmaşıklığı azaltmayı ve yeni araç geliştirme sürelerini kısaltmayı hedefliyor. Dünya genelinde 30'dan fazla modelde kullanılacak bu sistem, bütçe dostu lityum demir fosfat bataryalara da uyum sağlıyor. Sistemdeki 800 volt desteği ise kullanıcıların araçlarını çok daha kısa sürede şarj etmesine imkan tanıyacak.
3 Çin ortaklığıyla geliştirilen yeni crossover 2028'de geliyor
Şirketin yeni C-SUV modeli 2028 yılında İspanya'daki Zaragoza tesisinde üretilecek. Araç her ne kadar Leapmotor altyapısı ve bataryasıyla donatılsa da şasi ayarları ve dış tasarımı tamamen Opel mühendislerinin elinden çıkacak.
4 Leapmotor B10 modelinden besleniyor
Yeni crossover, teknik tarafta Leapmotor B10 modelinden ciddi şekilde besleniyor. B10, 215 beygir güç üreten bir elektrik motoruna sahip. Bu motor, seçilen bataryaya göre araca 434 kilometreye kadar menzil sağlıyor.