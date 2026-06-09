Menzil kaygısı bitiyor: Opel'in yeni C-SUV modeli tek depoyla 900 km gidecek

Opel, Stellantis etkinliklerinde sessiz kalsa da geleceğe yönelik büyük adımlar atıyor. Şirket, Almanya'daki operasyonları için 2030 yılına kadar 1 milyar euronun üzerinde bütçe ayırdı. Bu parayla geliştirilecek dört yeni araçtan ikisi, markanın yeni STLA One isimli mimarisini temel alacak.

Pazara sunulacak araç listesinde yeni Astra ve Corsa'nın yanı sıra Çinli Leapmotor ile ortaklaşa üretilecek bir C-SUV modeli bulunuyor.