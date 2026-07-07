MG Temmuz kampanyasını duyurdu: Yüzde 0,99 faizli kredi ve ÖTV avantajı bir arada

Stoklarla sınırlı 2025 model yılı MG modellerinde 700.000 TL’ye 6 ay vadeli %0,99 faizli ticari kredi imkânı sağlanıyor. Kampanyanın öne çıkan modeli ZS Hybrid+ Luxury ise temmuz ayına özel 2.250.000 TL fiyatı, elektrikli açılabilir panoramik cam tavan hediyesi ve kredi avantajıyla dikkat çekiyor.
MG7 Excellence ile MG7 Excellence Red Edition modellerini satın alacak kullanıcılar ise kredi kampanyasının yanı sıra 200.000 TL takas desteğinden de faydalanabiliyor. Tüm 2026 model MG Hybrid+ modellerinde temmuz ayına özel 80.000 TL takas desteğini devreye alan marka, kullanıcılarına cazip satın alma fırsatları sunuyor. D SUV segmentinde konumlanan, zengin donanımı ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle öne çıkan, markanın amiral gemisi HS Luxury modelinde MG yetkili satıcılarındaki sınırlı sayıda stok için Temmuz ayına özel %80 ÖTV avantajlı fiyatlar dikkat çekiyor.
SAIC Motor bünyesinde faaliyet gösteren ve Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen MG, temmuz ayında devreye aldığı kampanyalar ile kullanıcılarını cazip fiyat ve finansman avantajlarıyla buluşturuyor. Bu kapsamda, stoklarla sınırlı 2025 model yılı MG modellerinde 700.000 TL’ye 6 ay vadeli %0,99 faizli ticari kredi fırsatı sunuluyor. Temmuz ayı boyunca ZS Hybrid+ Luxury, elektrikli açılabilir panoramik cam tavan hediyesinin yanı sıra, kampanyaya katılan yetkili satıcılarda bulunan 2025 model yılı sınırlı sayıdaki stok için geçerli 2.250.000 TL özel fiyatla kullanıcılarla buluşuyor. Üstelik bu avantajlı fiyata ek olarak kullanıcılar, 700.000 TL’ye 6 ay vadeli %0,99 faizli ticari kredi kampanyasından da yararlanabiliyor. Markanın D SUV segmentindeki iddialı modeli HS Luxury için ise MG yetkili satıcılarında sunulan özel fırsatlar ve sınırlı sayıda stok için geçerli %80 ÖTV avantajı temmuz ayında da devam ediyor.
Hybrid+ teknolojisiyle fark yaratan, sürüş konforu ve boyutlarıyla beklentileri aşan HS Hybrid+ Luxury, temmuz ayında 3.000.000 TL’den başlayan kampanyalı fiyatları ile tam hibrit SUV sahibi olmak isteyenlere önemli bir fırsat sağlıyor. Markanın premium sedan segmentindeki temsilcisi MG7 için de avantajlı satış koşulları sürüyor. 2025 model yılı MG7 Excellence ve MG7 Excellence Red Edition modellerini tercih eden kullanıcılar, 200.000 TL takas desteğine ek olarak 700.000 TL’ye 6 ay vadeli %0,99 faizli ticari kredi kampanyasından da faydalanabiliyor.
MG, Hybrid+ ürün gamında kullanıcıları için önemli fırsatlar devreye aldı. 2026 model yılı ZS Hybrid+ Luxury modellerinde yetkili satıcılarda sınırlı sayıda stok için geçerli özel fiyat ve %80 ÖTV avantajı devam ederken, 2026 model yılı Hybrid+ teknolojisine sahip modellerde sunulan fiyat avantajlarına ek olarak 80.000 TL takas desteği de kullanıcıları bekliyor. Performans, verimlilik, gelişmiş Hybrid+ teknolojisi ve zengin donanımı bir araya getiren MG Hybrid+ ürün gamı, temmuz ayına özel sınırlı sayıda stok için geçerli 2.250.000 TL’den başlayan fiyatları ve avantajlı finansman seçenekleriyle dikkat çekiyor.