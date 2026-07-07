MG Temmuz kampanyasını duyurdu: Yüzde 0,99 faizli kredi ve ÖTV avantajı bir arada

SAIC Motor bünyesinde faaliyet gösteren ve Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen MG, temmuz ayında devreye aldığı kampanyalar ile kullanıcılarını cazip fiyat ve finansman avantajlarıyla buluşturuyor. Bu kapsamda, stoklarla sınırlı 2025 model yılı MG modellerinde 700.000 TL’ye 6 ay vadeli %0,99 faizli ticari kredi fırsatı sunuluyor. Temmuz ayı boyunca ZS Hybrid+ Luxury, elektrikli açılabilir panoramik cam tavan hediyesinin yanı sıra, kampanyaya katılan yetkili satıcılarda bulunan 2025 model yılı sınırlı sayıdaki stok için geçerli 2.250.000 TL özel fiyatla kullanıcılarla buluşuyor. Üstelik bu avantajlı fiyata ek olarak kullanıcılar, 700.000 TL’ye 6 ay vadeli %0,99 faizli ticari kredi kampanyasından da yararlanabiliyor. Markanın D SUV segmentindeki iddialı modeli HS Luxury için ise MG yetkili satıcılarında sunulan özel fırsatlar ve sınırlı sayıda stok için geçerli %80 ÖTV avantajı temmuz ayında da devam ediyor.

