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Zabıta da olacak rehber de: Beledyenin insansı robotu MEGA ile tanışın

Kayseri'de Melikgazi Belediyesi tarafından alınan ve eğitilen "MEGA" adlı insansı robot, belediyenin farklı birimlerinde görev yapacak.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Zabıta da olacak rehber de: Beledyenin insansı robotu MEGA ile tanışın

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, teknolojiye yönelik çalışmaları ve robotik yapay zeka asistanı MEGA'nın tanıtımı için belediye meclis salonunda toplantı düzenledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, buradaki konuşmasında, belediye olarak teknolojinin farklı alanlarında yatırımlar ve çalışmalar yaptıklarını, yakın zamanda havacılık lisesini kurduklarını belirterek, lisenin eğitime başladığını, gelecek yıl ise teknoloji lisesini şehre kazandıracaklarını söyledi.

Akıllı belediyecilik kapsamında da çeşitli çalışmalar yaptıklarını dile getiren Palancıoğlu, "Son uygulamamız 'MEGA' isimli insansı robot. Birçok hizmetimizi bu robotu eğiterek yapacağız. Akşam saatlerinde ve hafta sonlarında çağrı merkezimizi arayan vatandaşlarımızı yapay zeka asistanımız yönlendiriyordu. Aynı şekilde gündüz gelen misafirlerin ihtiyaçlarını karşılayacak, hangi birimde işini çözebilecek onu yönlendirebilecek, zabıta olarak denetim yapabilecek." diye konuştu.

Palancıoğlu, her kademeden öğrencinin robotla bir araya gelmesini, yazılımı ile birlikte bu robotu öğrencilerin eğitmesini amaçladıklarını belirtti.

Robotu bir aydır eğittiklerini ve ilerleyen zamanlarda farklı robotları da devreye alacaklarını ifade eden Palancıoğlu, "Teknoloji laboratuvarlarımızla ve teknoloji lisesiyle bu işe yatkın gençleri eğiteceğiz." dedi.

Riskli işlerde de robotların kullanılabileceğini dile getiren Palancıoğlu, bir kavgayı ayırmada, bomba imha etmede, koku sensörleri vasıtasıyla uyuşturucuların bulunmasında ya da bir afette insanların bulunmasında robotlardan yararlanılabileceğini kaydetti.

Toplantıda, robot MEGA dans gösterisi sundu. "Hangi takımı tutuyorsun?" sorusuna, futbolda "Kayserispor" cevabı veren robot, basketbolda ise Melikgazi Kayseri Basketbol'u tuttuğunu söyledi.
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