Üniversiteden mezun oldu, rotasını değiştirdi: Şimdi Türkiye'nin dört bir yanından talep geliyor

Trabzon’un Yomra ilçesinde 250 maviyemiş fidanının bakımını yapan Mehtap Aksoy, yetiştirdiği ürünleri sosyal medya aracılığıyla satışa sunuyor. Aksoy, bahçeden topladığı maviyemişleri Türkiye’nin farklı illerindeki müşterilere ulaştırıyor.
1 Sosyal medya üzerinden Türkiye'nin çeşitli illerine gönderiyor
Atatürk Üniversitesi Banka ve Sigorta Bölümünden mezun olan Aksoy, Yomra ilçesine bağlı Demirciler Mahallesi'ndeki 5 dönümlük arazide yaklaşık 250 maviyemiş fidanının bakımını yapıyor.
Bahçeden yılda ortalama 300 kilogram maviyemiş elde eden Aksoy, ürünlerini sosyal medya üzerinden Türkiye'nin çeşitli illerindeki tüketicilere ulaştırıyor.
2 Ekonomik değere dönüştürüyor
Babasının atıl durumdaki araziye diktiği fidanlarla yaklaşık 7 yıl önce ilgilenmeye başlayan Aksoy, zamanla üretime daha fazla yöneldi.
Maviyemişin yüksek antioksidan değerine sahip olduğunu öğrenen Aksoy, bahçeden elde ettiği ürünü ekonomik değere dönüştürmek için çalışma başlattı.
3 Aile ekonomisine katkı sağlıyor
Karadeniz'de "likarba" olarak da bilinen maviyemişi başlangıçta akraba ve komşularına veren Aksoy, ürünlere ilginin artması üzerine sosyal medya üzerinden sipariş almaya başladı.
Pek çok ilden gelen talepleri karşılayan Aksoy, elde ettiği gelirle aile ekonomisine katkı sağlıyor.
4 "Yaprağı da ekonomik değer taşıyor"
Mehtap Aksoy, yörede "likarba" olarak adlandırılan maviyemişin yaprağının da ekonomik değer taşıdığını söyledi.
Bahçenin eğimli olması ve yüksek rakımda bulunması nedeniyle üretimde hava koşullarının belirleyici olduğunu dile getiren Aksoy, özellikle hasat döneminde ürünlerin yakından takip edilmesi gerektiğini ifade etti.
5 Üretim alanını genişletmek istiyor
Aksoy, üretim alanını genişletmek istediğini, gelecek yıl aronya fideleri dikerek bahçeye yeni bir ürün kazandırmayı planladığını dile getirdi.
Bahçeyi büyütmek için yeni bir üretim alanı oluşturmayı düşündüklerini belirten Aksoy, şunları söyledi:
"Burayla ilgilenmeyi ve likarba yemeyi de çok sevdiğim için bunu devam ettirmek istedim. Bahçeyi büyütmek istiyoruz. Allah nasip ederse buraya bir bahçe daha ekleyeceğiz. Ek olarak devlet destekli aronya da dikmek istiyoruz. Ona da başvuracağız."