Üniversiteden mezun oldu, rotasını değiştirdi: Şimdi Türkiye'nin dört bir yanından talep geliyor

Aksoy, üretim alanını genişletmek istediğini, gelecek yıl aronya fideleri dikerek bahçeye yeni bir ürün kazandırmayı planladığını dile getirdi.

Bahçeyi büyütmek için yeni bir üretim alanı oluşturmayı düşündüklerini belirten Aksoy, şunları söyledi:

"Burayla ilgilenmeyi ve lik​​arba yemeyi de çok sevdiğim için bunu devam ettirmek istedim. Bahçeyi büyütmek istiyoruz. Allah nasip ederse buraya bir bahçe daha ekleyeceğiz. Ek olarak devlet destekli aronya da dikmek istiyoruz. Ona da başvuracağız."