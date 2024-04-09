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Opel, yeni SUV modelinin ilk görüntülerini paylaştı

Opel bugün yeni modeli Opel Frontera'nın ilk görüntülerini paylaştı.

09 Nisan 2024 | 17:57
Opel, yeni SUV modelinin ilk görüntülerini paylaştı

Opel'in yeni şimşek logosunun ilk temsilcisi olan Frontera, en başından itibaren kullanıcılara elektrikli motor seçeneği ile sunulacak. İşte yeni araçla ilgili paylaşılan fotoğraflar:

1 İLK FOTOĞRAFLAR

İLK FOTOĞRAFLAR Markadan yapılan açıklamaya göre, Opel, yeni SUV modeli Frontera'nın ilk görüntülerini yayınladı.
Opel Üst Yöneticisi (CEO) Florian Huetll hem şehir içinde hem de şehir dışında kullanıma uygun olan araçlarının aynı zamanda elektrikli otomobil kullanma olanağını müşterilerine sunduğunu belirtti.

3 ELEKTRİKLİ

ELEKTRİKLİ Açıklamaya göre Opel'in yeni şimşek logosunun ilk temsilcisi olan Frontera, en başından itibaren kullanıcılara elektrikli motor seçeneği ile sunulacak. Ayrıca kullanıcılar, Frontera'nın 48V hibrit teknolojisine sahip versiyonunu da tercih edebilecek.

4 ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER Açıklamaya göre Yeni Frontera'da çift geniş ekran, ergonomik ön koltuklar ve akıllı saklama alanı, kablosuz şarj ünitesi ve ek USB bağlantı noktaları akıllı çözümler sunuluyor.

5 BAGAJ HACMİ

BAGAJ HACMİ 1600 litreye kadar bagaj hacmi ile kalabalık ailelere de hitap eden Frontera, tavan rayları ile fonksiyonellik hedeflemiş. Açıklamada "Arka koltuklar kaldırıldığında bagajda 460 litreden fazla bagaj alanı sunuluyor; koltuklar katlandığında kapasite 1.600 litreye kadar çıkıyor" bilgisi paylaşılıyor.
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