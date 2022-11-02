Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Ocak-Ekim döneminde yüzde 4,7 azalırken, ekimde yüzde 14,9 oranında yükseldi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) ocak-ekim dönemi ve ekim ayına ilişkin “Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu”nu yayımladı.

Buna göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,7 oranında azalarak 585.752 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yıla göre %6,0 oranında azalarak 446.664 adet, hafif ticari araç pazarı %0,4 azalarak 139.088 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 Ekim ayında %14,9, otomobil pazarı %17,1, hafif ticari araç pazarı ise %9,5 oranında arttı.

Otomobil pazarı segmentlere göre; pazarın %87,8’i vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 227.813 adetle %51 pay, B segmenti otomobiller 162.181 adetle %36,3 pay aldı.

Aylık değerlendirme

2022 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı Ekim ayına göre ise %14,9 artarak 65.222 adet oldu. 2022 Ekim ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %17,1 artarak 47.440 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %9,5 artarak 17.782 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre %1,0 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre %4,6 azalış gösterdi.

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre %19,7 arttı