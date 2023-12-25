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Rusya'nın ilk elektrikli 'Tesla katili'

Rusya’nın geçtiğimiz hafta içinde “Amber” adını verdiği ilk elektrikli otomobilinin tanıtımı sosyal medyada alay konusu oldu.

25 Aralık 2023 | 08:51
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Rusya'nın ilk elektrikli 'Tesla katili'

Tamamen Rusya'da tasarlanıp üretilen “Tesla katili” lakabı takılan ve ördek yavrusuna benzetilen tasarımın çirkinliğiyle özellikle sosyal medyada dalga geçildi. 

Sosyal medya kullanıcıları, Moskova Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri tarafından tasarlanan yeni aracın 1990’lı yıllarda üretilen Fiat’ın Multipla model otomobili kadar çirkin olduğu görüşünde. Fiat’ın Multipla modeli otomobili en çirkin tasarım olarak daha önce ilan edilse de dünyanın en iyi aile otomobili ödülünün de sahibi olmuştu. 

Amber adı verilen elektrikli araçlar, Batı yaptırımlarından önce Kia, BMW ve Ford gibi yabancı otomobillerin montajının gerçekleştiği Kaliningrad Oblastı’nda bulunan Avtator fabrikasında üretilecek. 

2008’e kadar dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden ve montajcılarından biri olan Avtator, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından kapanmıştı. Yıllık 50 bin elektrikli otomobil hedefiyle bu yeni aracın seri üretiminin 2025'te başlaması bekleniyor.

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