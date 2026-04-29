"Savaş nedeniyle elektrikli araçlara olan ilgi artıyor"

Zang Guibing ayrıca, araçların enerji tiplerinden bağımsız olarak, akıllı sürüş teknolojilerinde gelinen noktaya da değindi. Tesla FSD sistemine benzer bir otonom sürüş desteği olan ve hem otoyolda, hem de şehir içinde sürüş desteği sunan NOA’nın (Navigation on Autopilot) Çin pazarında yaygınlığa ve olgunluğa eriştiğini ancak denizaşırı pazarlarda aynı oranda yaygın olmadığını, bu nedenle 2026’da, ilk etapta VPD ismi verilen Valet park isimli otomatik park sistemiyle bu pazarlara gireceklerini, insanların bu sisteme alışmaya başladıktan sonra, 2027’den itibaren NOA’yı denizaşırı pazarlara vereceklerini aktardı.