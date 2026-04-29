"Savaş nedeniyle elektrikli araçlara olan ilgi artıyor"

Chery International Dünya Başkanı Zang Guibing, 28 Nisan’da Çin’in Wuhu şehrinde düzenlenen, Uluslararası İş Zirvesi konferansında, iş ortakları ve uluslararası medyayla bir araya geldi. 8 ayrı markayı bünyesinde barındıran Chery International’ın büyük bir aile olduğunu belirten Zang, bunun altındaki markaların ise küçük birer aile olduklarını ve her markanın CEO’sunun o ailenin reisi olduğunu söyledi.
Hırant Kasapoğlu-Çin / Auto Show Dergisi Genel Yayın Yönetmeni
Zang, son 6 yıldır denizaşırı satışlarının yani ihracatın kesintisiz olarak artarak, 2025’te 1,34 milyona ulaştığını açıkladı.
Ayrıca Chery markaları, sağdan direksiyonlu araç pazarında son 12 ayda 25’nci sıradan 3’ncü sıraya yükselmiş. Avrupa pazarında ise 32’nci sıradan 24’üncü sıraya yükselme yaşanmış. Yeni enerjili NEV (elektrik+plug-in+hibirt) araç satışlarında ise 2024’ten 2025’e yüzde 637’lik bir artış yaşanmış.
2026’da Orta Doğu’da yaşanan savaş ve Hürmüz Boğazı krizinin ise NEV pazarındaki büyümeyi hızlandırdığını belirten Zang, Chery’nin de bu trende ayak uydurup, 2026’nın ilk yarısında NEV elektrikli araçlarda, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 261’lik bir büyüme ile aylık NEV ihracatını 94.000 adetlere ulaştıracağını öngörüyor.
Ayrıca uzun yıllar boyunca, çoğunlukla içten yanmalı araçlar satan Chery markalarında, bu yıl ilk kez, elektrik+PHEV+hibritten oluşan NEV satışlarının oranı yüzde 75’lere ulaşacakmış. Böylesi bir trendle, akıllara şu soru da geliyor; acaba Chery gelecekte sadece elektrikli araçlar satan bir markaya dönüşür mü?
Zang Guibing ayrıca, araçların enerji tiplerinden bağımsız olarak, akıllı sürüş teknolojilerinde gelinen noktaya da değindi. Tesla FSD sistemine benzer bir otonom sürüş desteği olan ve hem otoyolda, hem de şehir içinde sürüş desteği sunan NOA’nın (Navigation on Autopilot) Çin pazarında yaygınlığa ve olgunluğa eriştiğini ancak denizaşırı pazarlarda aynı oranda yaygın olmadığını, bu nedenle 2026’da, ilk etapta VPD ismi verilen Valet park isimli otomatik park sistemiyle bu pazarlara gireceklerini, insanların bu sisteme alışmaya başladıktan sonra, 2027’den itibaren NOA’yı denizaşırı pazarlara vereceklerini aktardı.
Chery, 26 önemli pazarını pilot olarak seçti ve bunları ayda 10 bin+ kulübünün üyeleri yaptı. Bu pazarlar arasında Türkiye de var. Bu plana göre, 2030 yılına kadar, bu pazarlarda aylık satışlar 10 bin adedin üzerine çıkacak.
Zaman planına göre Türkiye’de 2027 ve 2028’de satış adetleri 10 binin üzerine çıkacak. Bu ise yılda minimum 120 bin adetlik satış anlamına gelir. Belki de bu hedefe ulaşmak için Chery’nin ilave markalarının veya modellerinin de Türkiye’ye gelmesi gerekebilir. Chery Türkiye’ye ilk geldiği dönemde de ayda 6.000 adetlere ulaşmış ve bu pozisyonu uzun süre korumuştu.
Öte yandan global perspektiften bakınca, Chery’nin 2030 projeksiyonunda yer alan 10 bin+ kulübünü firesiz gerçekleştireceği düşünülürse, sadece bu 26 pazarda, yılda 3 milyon araç satacağı görülüyor.
Diğer deniz aşırı pazarlar ve Çin iç pazarının katkısı bu hesapta yok bile. Bu projeksiyon bile, Chery International’ın iş planlarında yer alan devasa büyüme hedeflerini ortaya koyuyor. Chery’nin geçtiğimiz yıl toplam satışı 2,8 milyon adet olarak gerçekleşmiş. Bu yıl ise 3 milyon adet bariyerinin üzerine çıkması bekleniyor. Toplantıda ayrıca, dünya haritası üzerinde, Chery’nin inşası süren fabrikalarının konumları da paylaşıldı. Buna göre Afrika’da 3 yeni Chery fabrikası daha kuruluyor.