Scudo yeni gövde tipiyle satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri

FIAT Professional, orta boyutlu hafif ticari araç segmentindeki modeli Scudo’ya Standart gövdesini ekledi. İşte modelle ilgili paylaşılan bilgi ve fotoğraflar:

1 STANDART GÖVDE Yeni Scudo Van Standart gövde, 5,3 m3’lük yükleme hacmi ile mevcut Doblo Cargo Maxi ve Scudo Van Maxi modelleri arasında yer alıyor.

2 BOYUTLAR Scudo Van Standart versiyonu, 5,3 metreküplük iç hacim, 4,98 metrelik uzunluk, 1,9 metrelik genişlik ve 1,9 metrelik yüksekliği ile orta ticari araç segmentinde yer alıyor. Açıklamaya göre Scudo Van Standart'ın 2.51 metre uzunluğundaki yükleme alanı ön yolcu koltuğunun kaldırılarak, yük bölümüne uzanan bir pencerenin açılması ile daha uzun yüklerin taşınmasına izin veren Magic Cargo özelliği ile 3.67 metreye ulaşabiliyor.

3 İki Farklı Yerli Üretim Gövde Seçeneği Açıklamaya göre 4,96 metre uzunluğundaki Yeni Scudo Van Standart modelinin yanı sıra 5,33 metre uzunluğundaki Scudo Van Maxi versiyonunun da üretimi aralık ayından Tofaş Fabrikasında başlayacak. Açıklamaya göre böylece Scudo Van modelinin 5,3 ve 6,1 metreküp hacme sahip Standart ve Maxi ticari adlı her iki gövde seçeneği de yerli üretim olacak.

4 Motor seçenekleri Markanın açıklamasında, Tofaş’ın Bursa’daki fabrikasında üretimine başlanan Yeni Scudo’da 1.5 litrelik yeni Multijet3 dizel motor seçeneğinin ilk kez satışa sunulduğu belirtiliyor. Scudo’da 120 HP’lik güç ve 300 NM tork sunan bu yeni 1,5 litre hacmindeki motor seçeneğine ek olarak 2.0 litre hacmindeki 145 HP’lik 340 NM tork sunan motor alternatifi de ürün gamında yer almaya devam ediyor. 1,5 litrelik motor Scudo Van Standart gövdede yer alırken, 2.0 litrelik versiyon hem Standart, hem de Maxi gövdelerde tercih edilebiliyor.

5 ÖZELLİKLER Scudo Van Standart gövdesi, Scudo Van Maxi gövdesinde “Business” donanım seviyesi ile opsiyonel olarak sunulan Plus ile Teknoloji paketleriyle tercih edilebiliyor. Standart donanımda saklama alanlı 2’li yolcu koltuğu ile 5 inç dokunmatik ekranlı radyo ve siyah- beyaz dijital gösterge paneli sunulurken, Plus pakette ise Magic Cargo tipi 2’li yolcu koltuğu, camlı ara bölme ve camlı arka kapılar yer alıyor. Teknoloji paketinde ise 10 inç renkli dokunmatik ekran, 10 inç renkli dijital gösterge paneli ve geri görüş kamerası bulunuyor.

6 Güvenlik ve sürüş destek özellikleri Scudo Van'da Çarpışma Uyarısı ve Acil Durum Fren Sistemi (AEBS), Trafik İşareti Tanıma ve Akıllı Hız Asistanı, Yorgunluk Uyarı Sistemi, Şerit Takip Sistemi standart olarak sunuluyor.