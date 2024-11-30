Kia, İstanbul’da düzenlediği lansmanda EV3 ve Yeni EV6’yı tanıttı. İşte yapılan açıklamanın detayları ve EV3'ün fotoğrafları



1 STRATEJİK PLAN KAPSAMINDA... Kia EV3 ve Yeni EV6’nın tanıtıldığı lansmanda konuşan Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel, “Sürdürülebilir bir dünya için elektrifikasyon konusunda sektörümüze liderlik eden markaların başında geliyoruz. Bunu hem küresel hem de ulusal ölçekte yapıyoruz. 2020 yılının sonunda açıkladığımız Plan S stratejisi kapsamında 2030 yılına kadar 14 elektrikli model geliştireceğimizi duyurmuştuk. EV6 ve EV9 bu strateji kapsamında geliştirilen ilk araçlar. EV3 ile tam elektrikli model sayımızı dörde yükselttik. Yaklaşık dört yıldır devam ettiğimiz dönüşüm yolculuğumuzu bugün EV3 ile taçlandırıyoruz” dedi.

2 HEDEFİ 5 YIL ÖNCEDEN YAKALAYACAĞIZ Ağyel, “Kia Türkiye olarak bizler de, 2024 yılında toplam satışlarımızın yüzde 11’ini tam elektrikli araçlarımızdan elde ettik. Gelecek yıl ise toplam satışlarımızın yüzde 45’inin tam elektrikli modellerimizden sağlanacağını öngörüyoruz. Diğer bir deyişle, küresel hedefi beş yıl öncesinden yakalayacağız” ifadelerini kullandı.

3 EV3 HAKKINDA Şirketten yapılan açıklamaya göre EV3'ün 604 km WLTP menzili, şehir içi sürüş koşullarında kullanıldığında 772 km'ye kadar çıkıyor. 604 km menzil EV3'ün 81,4 kWh versiyonu için geçerli. Menzil, 58,3 kWh versiyon için 435 km. Yine açıklamaya göre modelde i-Pedal teknolojisi ile direksiyon arkasındaki kulakçıklardan rejeneratif frenleme seviyesini ayarlayarak sürücüye fren pedalı kullanmadan sürüş esnekliği sunuluyor.

4 ŞARJ VE BATARYA 400V hızlı şarj teknolojisi, EV3'ün 58,3 kWh batarya kapasitesine sahip versiyonu için 29 dakikada ve 81,4 kWh versiyonu için 31 dakikada %10'dan %80 seviyesine kadar bataryaları şarj etmeyi sağlıyor.

5 İÇ TASARIM Modelde sürücünün tüm bilgilere kolayca ulaşabilmesi için 12,3 inçlik gösterge bilgi ve 12,3 inçlik multimedya ekranı ile klima kontrolüne özel 5,3 inçlik bir ekran bir araya getirilerek 3 modüllü geniş panoramik bir ekran bulunuyor.

6 Geri dönüşüm hedefi Okyanuslarda ve nehirlerde biriken plastiği temizlemeye odaklanan sivil toplum kuruluşu The Ocean Cleanup ile yapılan iş birliği kapsamında, Pasifik Okyanusu'ndan toplanan atıklar geri dönüştürülerek EV3’ün iç mekan tasarımında kullanılmış. EV3, toplamda 28,5 kg geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı ile geliyor. 7 yıllık ortaklık, Büyük Pasifik Çöp Alanı’ndan yaklaşık yarım milyon kilogram plastiğin çıkarılmasını hedefliyor.

7 EV3 TÜRKİYE SATIŞ FİYATI Kia EV3, 58,3 kWh bataryaya sahip standart menzil ve 81,4 kWh bataryaya sahip uzun menzil seçenekleriyle 1.490.500 TL ve 1.920.500 TL arasında değişen fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

8 Yeni EV6 da Türkiye'de Kia, tasarımı güncellenen yeni EV6'yı da Türkiye'ye getirdi. Açıklamaya göre Yeni EV6, 18 dakikada %10’dan %80 seviyesine şarj edilebilmesini sağlayan 800V ultra yüksek hızlı şarj altyapısıyla geliyor.