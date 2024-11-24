Yeni DS 4 Pallas satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri

DS Automobiles, premium kompakt sınıftaki DS 4 modelinin yeni versiyonu olan PALLAS’ı Türkiye’de satışa sunmaya başladı. Açıklamaya göre geçmişin DS'ine ait bir versiyon olan Pallas 1964 yılında lanse edildi. Markanın açıklamasına göre 60 yıl sonra bir kez daha ortaya çıkıyor. İşte modelin fotoğrafları:

1 TASARIM DS 4 PALLAS'ta krom dış tasarım detayları, 19 inçlik LIMA hafif alaşım Jantları, PALLAS tasarım konsepti ile kombine ediliyor. Tasarım özelliklerinin yanı sıra modelde elektrikli ve hafızalı sürücü koltuğu, akustik izolasyonlu kapı camları, elektrikli bagaj kapağı ve DS SMART TOUCH dokunmatik kumanda ekranı gibi opsiyon seçenekler de var. Açıklamaya göre DS 4’ün ön yüzü yeni, kendine has ışık imzası ile karakterize edildi. Standart kapsamda tümüyle LED’lerden oluşan oldukça ince farlar sunuluyor. Farlar ek olarak; her iki tarafta iki LED hattından, toplam 98 LED’den oluşan, gündüz farlarını da içinde barındırıyor. DS Automobiles tasarım imzalarından DS WINGS, farlarla ızgarayı birbirine bağlıyor.

2 BOYUTLAR ve RENK SEÇENEKLERİ Model 1,83 metrelik genişliği, kompakt 4,40 metrelik uzunluğu ve 1,47 metrelik yüksekliğiyle geliyor. Arka tarafta tavan isteğe bağlı olarak sunulan emaye yüzey baskılı arka camın dik kavisiyle oldukça aşağı uzanıyor. Arka çamurluklar, kıvrımları ve C sütununu vurgulayan, DS logosunu taşıyan siyah renkli keskin köşeleri ile fit ve güçlü bir tasarım hedeflemiş. Arkada, lazer kabartmalı balık sırtı efekti ile yeni nesil özgün aydınlatma grubu bulunuyor. DS 4 PALLAS, beş farklı renk seçeneğine (sedefli kristal grisi, sedefli inci beyazı, sedefli perla nera siyahı, sedefli gece uçuşu, metalik platin grisi) sahip.

3 MOTOR SEÇENEKLERİ Türkiye’de PureTech 130 benzinli ve BlueHDi 130 dizel motor seçenekleri ile sunulan DS 4 modeli, sekiz ileri oranlı tam otomatik şanzıman ile kombine ediliyor. Marka, modelde verimliliğin ön planda olduğunu söylüyor.

4 STANDART DONANIM ÖZELLİKLERİ 10'' Multimedya ekranlı müzik ve eğlence sistemi, 7 inç Dijital Gösterge Paneli, Kablosuz Mirror Screen (Apple CarPlay, Android Auto), Geri Görüş Kamerası Temizleme Fonksiyonu, iki bölgeli otomatik klima, toplam dört adet USB bağlantısı, DS AIR Gizli Havalandırma Sistemi, gizli kapı kolları, sekiz renkli PolyAmbient ambiyans aydınlatması, açılır cam tavan, Kamera Destekli Aktif Güvenlik Freni, Aktif Şerit Takip Yardımcısı, Dur-Kalk Fonksiyonlu Adaptif Hız Sabitleyici ve Hız Sınırlayıcı gibi standart olarak sunulan özellikler arasında.

5 KİŞİSELLEŞTİRME DS 4 PALLAS, Konfor Paketi ile, Otomatik Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi, elektrikli bagaj kapağı, Akustik İzolasyonlu Camlar, Elektrikli ve Hafızalı Sürücü Koltuğu ve Isıtmalı Ön Koltukları, Teknoloji Paketi ile Navigasyon ön hazırlığı, DS SMART TOUCH dokunmatik kumanda ekranı ve Kablosuz Cep Telefonu Şarj Fonksiyonu gibi özelliklerle kişiselleştirilebiliyor.