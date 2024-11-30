Yeni turbo MG HS ön satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri

MG yeni HS Luxury modelinin 170 PS turbo benzinli versiyonunun ön satışına başladı. İşte markadan yapılan açıklamanın detayları ve modelin satış fiyatı:

1 BOYUTLAR 4.655 mm uzunluğundaki model, 2.767 mm aks mesafesine sahip. Ayrıca, 507 litrelik bagajın yanı sıra otomobilin içinde bol saklama alanı bulunuyor. Araç siyah ve taba olmak üzere iki farklı iç renk ile tercih edilebiliyor.

2 TURBO BENZİNLİ MOTOR Yeni HS, 1.5 litrelik turbo motor teknolojisiyle 170 PS güç ve 275 Nm tork üretiyor. Açıklamaya göre yeni model, özel olarak tasarlanmış şanzıman sistemi ve yol tutuşu ile sürüş konforu ve yüksek performans sunmayı vadediyor. Yeni HS, ıslak tip çift kavramalı şanzıman teknolojisine sahip. Açıklamaya göre bu sistem iki vites grubunu aynı anda kontrol ederek, bir vites devredeyken diğerini anında hazırlamayı mümkün kılıyor.

3 İÇ MEKAN Model, her biri 31.2 cm iki yüksek çözünürlüklü ekrandan oluşan yekpare geniş ekran (12.3 inç 2 ekran), kablosuz akıllı telefon şarjı, hafızalı yan aynalar, bel desteği ayarlı 6 yönlü ve hafızalı sürücü koltuğu, elektrikli bagaj kapağı, 360 derece çevre görüş kamerası, 8 hoparlörlü hi-fi sistemi ile donatılıyor.

4 Standart özellikleri Açıklamada yeni HS'nin Euro NCAP güvenlik testlerinden 5 yıldız almayı başardığı belirtiliyor. Modelde, MG Pilot Teknolojik Sürüş Destek Sistemi kapsamında; Adaptif Hız Sabitleyici, Yaya ve Bisiklet Algılama Özelliği ile Otomatik Acil Fren Sistemi, Şerit İhlal İkazı ile Şerit Takip Sistemi, Şerit Değiştirme Desteği ile Kör Nokta Algılama, Sürücü Dikkat Dağınıklığı Uyarısı, Ön Çarpışma Uyarısı, Arka Çapraz Trafik Uyarısı ve Kapı Açma Uyarısı gibi donanımlar standart olarak sunuluyor. Araçta 7 adet hava yastığı bulunuyor. Ön, yan ve yan perde hava yastıklarına ek olarak merkezi hava yastığı da yer alıyor.