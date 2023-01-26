Servisten motoru arka koltukta teslim edilen araç için mahkeme karar verecek





Sıfır kilometre aldığı otomobili kısa süre sonra bozulunca bayiden değişim talebinde bulunan ancak isteğinin kabul edilmemesi üzerine motoru sökülmüş ve arka koltuğa konulmuş vaziyette teslim aldığı aracını otoparka çektiren Aylin Altaner, başvurduğu mahkemeden çıkacak sonucu bekliyor.

Üsküdar'da yetkili bayiden geçen yıl 373 bin 469 liraya sıfır kilometre otomobil satın alan Aylin Altaner'in aracı, yaz tatili için gittiği Aydın'ın Didim ilçesinde 1423 kilometrede bozuldu. Çekiciyle Aydın'da yetkili servise götürülen araç, onarıldıktan sonra sahibine teslim edildi.

İstanbul'a dönen Altaner, aracı satın aldığı bayiye götürerek durumu anlattı. Yetkili serviste kontrol edilen otomobilin motorunun su kaçırdığı tespit edildi.

Servis yetkilileri Altaner'e motoru garanti kapsamında yenisiyle değiştirilebilecekleri teklifinde bulundu. Ancak Altaner, otomobilin yenisiyle değiştirilmesini isteyince bayi bunu kabul etmedi.

Avukatı aracığıyla tüketici mahkemesine başvuran Aylin Altaner, buradan çıkacak sonucu bekliyor.

Motoru arka koltuğa yüklenen aracını otoparka çektirdi

Yaşadığı süreci AA muhabirine anlatan Altaner, otomobilinin önce 146 kilometredeyken iç aksamdan kaynaklı arıza verdiğini söyledi.

İkinci arızanın ise yaz döneminde Didim'de yaşandığını ifade eden Altaner, ikaz ışıkları yanmaya başlayınca aracı durduğunu, kaputu açtığında motor suyunun neredeyse bittiğini gördüğünü belirtti.

Aracına su ekledikten sonra Aydın'da yetkili servise götürdüğünü aktaran Altaner, şunları anlattı:

"Arabam orada bir hafta kaldı ve bir arıza bulunamadığı söylendi. İstanbul'a döndüğümde arabayı satın aldığım servise teslim ettim. Arızanın bulunması için motoru söktüler. Motorun su kaçırdığı ortaya çıktı. Garanti kapsamında motorun değiştirilmesini önerdiler fakat ben sıfır araçta bu onarımı kabul etmeyeceğimi söyleyip, yenisiyle değiştirilmesini istedim, reddedildi. Daha sonra tüketici mahkemesi için yol açıldı. Maalesef uzlaşma sağlanamadı. Araba, motoru sökülmüş ve arka koltuğa konulmuş vaziyette bana teslim edildi. Çekiciyle aracı otoparka aldım. Arabam var ama kullanamıyorum, otoparkta duruyor. Mahkemeden sonuç bekliyorum."

"Motor hasarı gizli ayıp teşkil etmektedir"

Altaner'in avukatı Filiz Karadan da otomobilin ayıplı olduğunu ve bayinin yenisiyle değiştirmesi gerektiğini savundu.

Böyle bir durumda tüketicinin, aracın değiştirilmesi talebinde bulunmasının hakkı olduğunu dile getiren Karadan, "Motor hasarı, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun değerlendirildiğinde, gizli ayıp teşkil etmektedir. Zira motorun hasarı gözle görülebilecek bir şey olmadığı gibi araç sıfır kilometre alındığında olmaması gereken, asla varsayamayacağımız bir ayıptır. Kaldı ki bu hasar tüketiciden de kaynaklanmamaktadır. O yüzden aracın ayıplı olduğunun kabulü gerekmektedir." diye konuştu.

Mahkemeye başvurduklarını ve aynı zamanda durumu CİMER'e de ilettiklerini bildiren Karadan, "Tüketici Kanunu'nun 11. maddesi kapsamında, ayıplı olması halinde tüketicinin aracın değiştirilmesi talebi en büyük hakkıdır. Hem ithalatçının hem de yetkili servisin bu aracı değiştirmesi zorunluluk arz etmektedir." dedi.