Sınırlı sayıda üretildi, Türkiye’ye geldi: İşte Citroën Ami Rip Curl’ün satış fiyatı

Citroën ve Rip Curl’ün yaratıcılık ve macera ruhunu buluşturan ortaklığı aslında yeni değil; 2016 yılında C4 Cactus ile başlayan bu serüven, C4 Picasso, SpaceTourer, C3 Aircross ve Berlingo modelleriyle devam etti. Bu köklü iş birliğinin en son ve en renkli halkası olan sınırlı üretim Citroën Ami Rip Curl özel serisi, Türkiye’de 630 bin TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Model ayrıca, Avrupa'daki önemli sörf organizasyonlarında da sergilenerek sörf ve mobilite tutkunlarıyla buluşacak.