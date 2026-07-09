Sınırlı sayıda üretildi, Türkiye’ye geldi: İşte Citroën Ami Rip Curl’ün satış fiyatı

Otomotiv dünyasında yenilikçi mobilite çözümleriyle fark yaratan Citroën, dünyaca ünlü sörf ve spor giyim markası Rip Curl ile gerçekleştirdiği küresel iş birliğini sınırlı üretim Ami Rip Curl özel serisiyle Türkiye’ye taşıdı.
Sörf kültürünün özgürlük ve macera ruhundan ilham alan bu yeni model; tamamen elektrikli yapısı, 75 kilometreye varan menzili ve kompakt boyutlarıyla şehir içi ulaşıma yepyeni bir soluk getiriyor. Türkiye’de 630 bin TL fiyat etiketiyle satışa sunulan Ami Rip Curl, aynı teknik özellikleri paylaşmasına rağmen iç ve dış tasarım detaylarıyla birbirinden ayrışan Sunrise ve Sunset adlı iki farklı versiyonla kullanıcılarına benzersiz bir seçme özgürlüğü sunuyor.
1 Sörf kültürü şehir mobilitesiyle buluştu
Otomotiv dünyasında özgün tasarımları ve yenilikçi mobilite çözümleriyle öne çıkan Citroën, sörf, spor ve giyim dünyasının lider markalarından Rip Curl ile gerçekleştirdiği küresel iş birliğini Türkiye’ye taşıdı. Sörf kültürünün özgür ruhundan ilham alan sınırlı üretim Ami Rip Curl özel serisi, çevre dostu mobiliteyi güçlü ve eğlenceli bir görsel kimlikle buluşturarak şehir içi ulaşıma yepyeni bir bakış açısı kazandırıyor.
2 İki farklı karakter: Sunrise ve Sunset
Ami Rip Curl, aynı teknik özellikleri paylaşan ancak tasarım detaylarıyla tamamen birbirinden ayrışan iki farklı versiyonla sürücülerin beğenisine sunuluyor. Gece Siyahı gövde rengi, özel tasarımlı 14 inç beyaz jantları ve dinamik arka spoyleri ile dikkat çeken modelin detayları şu şekilde ayrışıyor:
Sunrise Versiyonu: Kapı eşikleri, ön panel ve iç mekanda sarı renk tonları hakimken, ön panel üzerinde sarı bir Citroën logosu yer alıyor.
Sunset Versiyonu: Grafik uygulamalarında mor ve beyaz tonlar öne çıkıyor; iç mekanda ise gri renk teması tercih ediliyor.
Direksiyon arkasında yer alan gelişmiş grafik kalitesine sahip 5,7 inçlik yeni renkli dijital ekran ise her iki versiyonda da yüksek okunabilirlik sunuyor.
3 Tamamen elektrikli ve çevreci çözüm
Şehir içi ulaşım ihtiyaçlarına modern ve sürdürülebilir bir alternatif sunan Citroën Ami Rip Curl, tamamen elektrikli yapısıyla sıfır emisyonlu bir sürüş sağlıyor. İki kişilik kompakt yapısı sayesinde şehir içinde park ve manevra kolaylığı sunan araç, 75 kilometreye varan sürüş menziliyle günlük şehir içi yolculukları fazlasıyla karşılıyor ve sıradan bir ulaşım aracı olmanın ötesine geçerek güçlü bir stil objesi haline geliyor.
4 Türkiye satış fiyatı ve köklü iş birliği
Citroën ve Rip Curl’ün yaratıcılık ve macera ruhunu buluşturan ortaklığı aslında yeni değil; 2016 yılında C4 Cactus ile başlayan bu serüven, C4 Picasso, SpaceTourer, C3 Aircross ve Berlingo modelleriyle devam etti. Bu köklü iş birliğinin en son ve en renkli halkası olan sınırlı üretim Citroën Ami Rip Curl özel serisi, Türkiye’de 630 bin TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Model ayrıca, Avrupa'daki önemli sörf organizasyonlarında da sergilenerek sörf ve mobilite tutkunlarıyla buluşacak.