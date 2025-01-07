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T10X elektrikli araç ve SUV segmentinin lideri oldu

Togg'un T10X modeli, 2024'te elektrikli otomobil pazarında 30 bin 93 adetlik satış ve yüzde 30 pazar payıyla lider olurken, tüm segmentler içinde en çok satılan SUV unvanını da elde etti.

07 Ocak 2025 | 14:07
T10X elektrikli araç ve SUV segmentinin lideri oldu

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, T10X, 30 bin 93 adetlik satış rakamıyla 2024'ü elektrikli otomobil pazarının ve tüm kategorilerde SUV segmentinin lideri olarak tamamladı.

Togg T10X, 2024'te elektrikli otomobil pazarında yüzde 30 pazar payıyla lider olurken, tüm segmentler içinde en çok satılan SUV unvanını da elde etti.

Satış adetlerinde 2023'e göre yakaladığı yüzde 53,67'lik büyümeyle T10X, bütün segmentler ve gövde tipleri içerisinde yüzde 3,07 pazar payıyla en çok satılan 5'inci model olurken, Togg da bütün kategoriler içerisinde en çok satılan 12'nci marka unvanını aldı.

2024 Aralık otomobil ve hafif ticari araç satışları 170 bin 249 ile tüm zamanların rekoruna ulaşırken, 2024'ün toplam pazarı ise 1 milyon 238 bin 509 olarak gerçekleşti.

Yılı lider olarak kapatan Togg T10X, pazarda satış rekorunun kırıldığı aralıkta elektrikli otomobil satışlarında yüzde 26 payla yine lider oldu.

Aynı zamanda T10X, tüm segmentler içinde en çok satılan SUV olurken, tüm segmentler ile gövde tipleri içinde de en çok satılan üçüncü model olarak kayıtlara geçti.

Aralık ayının tüm kategorileri içinde en çok satış yapan üçüncü marka da yine Togg oldu.

Yılın son ayında 5 bin 789, 2024 toplamında ise 30 bin 93 T10X'i kullanıcılarıyla buluşturan marka, 2023'te toplam 19 bin 583 adetlik satış rakamına ulaşmıştı. Böylelikle 2024 boyunca Türkiye'nin her bölgesinden büyük ilgi gören T10X'in trafikteki toplam sayısı 2023'e göre yüzde 153,6 artışla 49 bin 676'ya ulaştı. AA

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