Tesla hisseleri bu hafta yüzde 33 artarak Mayıs 2013'ten bu yana en iyi haftalık performansını kaydetti. Hisse cuma günü %11 artışla 177,88 dolardan kapandı.

CNBC'de yer alan habere göre haftalık kazancı, Tesla hisselerinin %40'tan fazla değer kaybettiği altı aylık bir dönemi takip etti.

Tesla'nın bu haftaki rallisine, iyimser gelen dördüncü çeyrek kazanç raporu yardımcı oldu.

Tesla'nın geliri, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 37 artarak 24,3 milyar dolarla, net karı da yüzde 59 artarak 3,7 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı.

Şirketin 2022 yılı genelinde de geliri yüzde 51 artışla 81,5 milyar dolara, net karı da yıllık bazda 2 katına çıkarak 12,6 milyar dolara yükseldi.

Şirketin 2021'in dördüncü çeyreğinde 0,68 dolar olan hisse başına karı da geçen yılın aynı döneminde 1,07 dolara yükseldi.

CEO Elon Musk, hissedarlar ve analistlerle yaptığı görüşmede de, şirketin 2023'te potansiyel olarak 2 milyon araç üretmeyi hedeflediğini ve talebin bu arabaların satışını da destekleyeceğini açıkladı.

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