Bu şirket her yıl iki çalışanına lüks otomobil veriyor

Şirketler, başarılı çalışanları ödüllendirme konusunda yaratıcı çözümler buluyor ancak çok azı 170 bin dolarlık lüks arabalar veya Bahamalar'a gemi seyahatleri hediye ediyor.

Orlando merkezli, yaklaşık 700 çalışanı bulunan bir siber güvenlik firması olan ThreatLocker, Business Insider'a verdiği demeçte, en iş birlikçi iki çalışanına lüks arabalar hediye ettiğini söyledi.

Dublin, Dubai ve Avustralya'da da ofisleri bulunan firma, her ay en yardımsever iki çalışanı için biri ABD'de, diğeri yurt dışında yüzlerce oy alıyor. Uluslararası çalışanlarını yılbaşı partisine uçakla getiriyor. Ayrıca, her yönetici o ay ekibindeki en iyi performansı gösteren kişiye oy veriyor. Şirket, yıl sonunda en iyi performansı gösteren ve en yardımsever çalışana verilen toplam oyların birleştirilerek iki araba alıcısının belirlendiğini açıkladı.

Bu gelenek 2021'de başladı

Şirket genellikle elektrikli bir model veriyor. Şirket bu yılki otomobilini henüz duyurmadı, ancak bir yetkili Business Insider'a modellerden birinin 173 bin dolar değerinde olduğunu söylemiş.

Gelenek, 2021'de en iyi performans gösterenlere ödül olarak başlamış. Siber güvenlik sektöründe ekip çalışmasının şirketin başarısı için çok önemli olduğunu belirten CEO Danny Jenkins, şirketin günde 24 saat çalıştığını ve herhangi bir müşteri destek sorunu için ortalama 23 saniyelik bir yanıt süresine sahip olduğunu ve bunu başarmak için personelin birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

Jenkins haftada yaklaşık 100 saat çalıştığını ve herhangi bir sorun çıkması ihtimaline karşı telefonunu 7/24 açık tuttuğunu söyledi. Jenkins, seyahatin Royal Caribbean ile Bahamalar'a bir gemi yolculuğunun yanı sıra Boston veya New York'a da geziler içerdiğini anlatıyor. Grupta genellikle çeşitli departmanlardan çalışanlar yer alıyor ve hepsine seyahatleri için 2.500 dolarlık bir harcama bütçesi veriliyor. Jenkins, seyahat ve araba hediye etme etkinliğinin çalışanların başarısını artırdığını ve araba alan hiçbir çalışanın şirketten ayrılmadığını söyledi.