O bölgede açılan tesis, yerel ekonomiye yeni kaynak yaratacak

Mengen’de kurulan mantar üretim tesisinin, hem bölge ekonomisine katkı sunacağı hem de yöredeki mantar üretimini artıracağı bildirildi.
Tesis, Mengen İlçe Tarım Müdürlüğü personeli denetiminde Pazarköy’de kuruldu.
Mantar üretim tesisi aynı zamanda 140 metrekare kapalı alana sahip.
Tesis; iklimlendirme kontrollü, yalıtımlı ve topraklı üretim sistemiyle hizmete girdi.
Tesisin açılmasının ardından, Mengen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tesiste incelemelerde bulundu.
Ekipler, yeni mantar üretim tesisiyle birlikte Mengen’de mantar üretiminin artacağını da kaydetti.