Bolu’nun Mengen ilçesine bağlı Pazarköy köyünde yeni bir kültür mantarı üretim tesisi faaliyete geçti.


O bölgede açılan tesis, yerel ekonomiye yeni kaynak yaratacak

Mengen’de kurulan mantar üretim tesisinin, hem bölge ekonomisine katkı sunacağı hem de yöredeki mantar üretimini artıracağı bildirildi.

Personel denetiminde kuruldu

Tesis, Mengen İlçe Tarım Müdürlüğü personeli denetiminde Pazarköy’de kuruldu.

140 metrekare kapalı alana sahip

Mantar üretim tesisi aynı zamanda 140 metrekare kapalı alana sahip.

Topraklı üretim sistemiyle hizmete girdi

Tesis; iklimlendirme kontrollü, yalıtımlı ve topraklı üretim sistemiyle hizmete girdi. 

Tesiste incelemeler yapıldı

Tesisin açılmasının ardından, Mengen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tesiste incelemelerde bulundu.

"Mantar üretimi artacak"

Ekipler, yeni mantar üretim tesisiyle birlikte Mengen’de mantar üretiminin artacağını da kaydetti.
