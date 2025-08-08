Şirketten yapılan açıklamaya göre finansman desteğini artıran Togg, bireysel kullanıcılara T10X V2 için 1 milyon 500 bin TL krediye 48 ay vadeli, kurumsal kullanıcılara ise 1 milyon 750 bin TL krediye 48 ay vadeli seçenekler sunuyor.

Açıklamaya göre Togg, ağustos ayında stoklarla sınırlı kampanyası kapsamında bireysel kullanıcılara üç farklı finansman seçeneği sunuyor. Bu kapsamda T10X V2 almak isteyen bireysel kullanıcılara

• 250 bin TL kredi için %0 faizli, 12 ay vadeli, aylık 20 bin 883 TL taksitli,

• 1 milyon 500 bin TL kredi için %2,99 faizli, 48 ay vadeli ve aylık 69.439 TL taksitli,

• 1 milyon TL kredi için ise %2,89 faizli, 48 ay vadeli ve aylık 45.280 TL taksitli seçenekleri sunuluyor.

Kurumsal kullanıcılara ise ağustosta T10X V2 modeli için 1 milyon 750 bin TL krediye %3,09 faizli, 48 ay vadeli ve aylık 72.419 TL taksitli seçenek sunuluyor. Kurumsal kullanıcılar da bireysel kullanıcılar gibi %0 faizli 12 ay vadeli 250 bin TL krediden yararlanabiliyor.

T10X GÜNCEL FİYATLARI

Açıklamaya göre Togg T10X, otomobillere yönelik Özel Tüketim Vergisi’nde (ÖTV) yapılan düzenleme sonrası yeni fiyatıyla satışa sunuluyor. Buna göre T10X V1 standart menzil 1.862.000 TL, V1 uzun menzil 2.172.000 TL ve V2 uzun menzil 2.363.000 TL başlangıç fiyatıyla satılıyor.

