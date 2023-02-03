Togg NFT fiyatları ne kadar? Nasıl satın alınır?

Togg açıklamasına göre, Togg, "100. Yıl Özel Seri" NFT koleksiyonunu açık artırma yöntemiyle kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. 5-15 Şubat tarihleri arasında yapılacak açık artırmada NFT satın alanlar, 2023 yılının nisan, mayıs ve haziran aylarında kullanıcılarına teslim edilecek "100. Yıl Özel Seri" Togg Akıllı Cihazları için ön siparişe katılma ve sıralamasını belirleme hakkı da elde edecek.

Togg akıllı cihazları için ön sipariş hakkı 3 farklı yöntemle sunulacak

Togg'un dijital deneyim platformu Trumore üzerinden tanıtımına başladığı 2023 adet NFT için teklif verme süreci 5 Şubat'ta başlayacak ve 15 Şubat'a kadar sürecek. App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indirip Tru.ID oluşturan kullanıcılar, dijital varlık cüzdanlarına aktardıkları Avax dijital varlıklarıyla yine aynı alanda yer alacak "NFT Alım Platformu" üzerinden sadece bir NFT için teklif verebilecek.

Açık artırma süresince ilgilenilen NFT'ye en yüksek teklifin verilmesi durumunda, ön sipariş hakkı teklifi verene ait olacak. Kullanıcılar uygulamadaki "hemen satın al" seçeneği sayesinde, ilgilendikleri NFT'ye açık artırma süresinin bitmesini beklemeden de sahip olabilecek. NFT satın alan kullanıcılar, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel olarak üretilen "100. Yıl Özel Seri" Togg Akıllı Cihazları için ön siparişe katılma ve teslim alma sıralamasını belirleme hakkı da kazanacak.

Trumore üzerinden tanıtımına başlanan ve 5 Şubat 2023 tarihinden itibaren açık artırması başlayacak olan 1'den 2023'e kadar numaralanmış olan NFT'ler, 100. Yıl Özel Seri Togg Akıllı Cihazları için ön siparişe katılma hakkı ile özel seri Akıllı Cihazların teslimatına ilişkin sıralamayı da belirleyecek. Örneğin 01 numaralı NFT'yi satın alan bir kullanıcı, teslim edilmeye başlandığında 100. Yıl Özel Seri Togg Akıllı Cihazını ilk sırada teslim alacak.

NFT numaraları akıllı cihazlara işlenecek

Açık artırma yoluyla NFT satın alanlar, bu numaranın işlendiği akıllı cihaz için de ön sipariş verme hakkını almış olacak. Örneğin 1923 numaralı NFT'yi satın alan bir kullanıcı bu numaranın, ön dekoratif panel üstüne, akıllı cihaz anahtarına ve bagaj kapağı üzerine işlendiği özel seri Togg Akıllı Cihaz için ön sipariş verip öncelikli teslim edilecek bu özel seriden ilgili numaralı akıllı cihazın sahibi olabilecek. Bu akıllı cihazların koltukları da seri üretimden farklı olarak "100. Yıl Özel Seri" amblemi işlenmiş şekilde üretilecek.

Kullanıcılar şehir plaka numaralarından, tuttukları takımın kuruluş tarihine, doğum günlerine kadar pek çok sembolik sayıdan oluşan NFT'ler arasından tercihte bulunarak sipariş hakkı ve sıralamasını belirleyebilecek.

Koleksiyon değeri olan arkadan itişli 160 kW / 218 bg ve 510 km (WLTP) menzile sahip "100. Yıl Özel Seri" Togg Akıllı Cihazlar, tanıtıma özel Anadolu ve Gemlik renk seçenekleri ile NFT sahiplerine sunulacak.

En nadirler küçük numaralı NFT'ler

Dünyaca ünlü Siber-Fiziksel Mimar ve Yeni Medya Sanatçısı Güvenç Özel'in tasarladığı NFT'lerin müzikli olanlarında Yeni Medya Sanatçısı Mehmet Ünal'ın yapay zeka desteğiyle bestelediği sesler kullanıldı.

Nadirlik türlerine göre "normal", "nadir", "çok nadir" ve "en nadir" olarak belirlenen NFT'ler, "100. Yıl Özel Seri Akıllı Cihazları" daha önce teslim alma imkanı da sunacak. Bu NFT'lerin 01 ile 100 arasında olanları en nadir, 101-250 arasında olanlar çok nadir, 250-999 arasında olanlar nadir, 1000-2023 arasında olanları ise normal olarak gruplandırıldı. Togg NFT satışından elde edeceği geliri "100. Yıl Özel Seri" NFT koleksiyonunu oluşturan iki sanatçısıyla paylaşacak ve gelecekte yeni dijital sanatların oluşturulmasında kullanacak.

TOGG NFT FİYATLARI NE KADAR?

Buna göre, 1000-2023 arası normal NFT'ler 10 Avax, 250-999 arası nadir NFT'ler 15 Avax, 101-250 arası çok nadir NFT'ler 20 Avax, 01-100 arası en nadir NFT'ler 30 Avax'tan başlayan fiyatlarla açık artırmaya sunulacak.

Togg NFT NASIL SATIN ALINIR?

100. Yıl Özel Seri NFT Koleksiyonundan bir NFT’ye sahip olarak #Togg Akıllı Cihaz için ön sipariş hakkı kazanmak ister misiniz?



NFT açık artırmamız 5 Şubat Pazar akşamı saat 19.23’te #Trumore'da başlıyor!



“e-Nasıl NFT açık artırmasına katılırım?”👇 pic.twitter.com/A3qvnXuuul February 1, 2023

AVAX ile satın alınabilecek NFT'ler için "NFT Alım Platformu" içindeki listeleme ekranına girilerek alım yapılabilecek.

Açık artırma süresince ilgilenilen NFT'ye en yüksek teklifin verilmesi durumunda ön sipariş hakkı teklifi verene ait olacak. Kullanıcılar, uygulamadaki "satın al" butonuna dokunarak ilgilendikleri NFT'ye açık artırma süresinin bitmesini beklemeden de sahip olabilecek.

Bir Tru.ID kullanıcısı, sadece bir adet 100. Yıl Özel Seri NFT eserine sahip olabilecek.

Sadece bir NFT için teklif verilebilecek

Trumore uygulamasını indiren ve Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı geri çekilemeyecek şekilde sadece bir NFT için teklif verebilecek. Aynı kullanıcının bir başka numaraya teklif vermesi ise teklif verdiği NFT'ye daha yüksek bir teklif gelmesi halinde mümkün olacak. Bu sayede açık artırma süresi sonunda her Tru.ID sahibi kullanıcı en fazla bir adet NFT'ye sahip olabilecek. Satın alınan NFT'nin bedeli, Togg akıllı cihazına sahip olma bedelinden bağımsız olacak.

NFT'ler açık artıma tamamlandıktan sonra akıllı cihazın ön sipariş dönemine kadar el değiştirebilecek. NFT'ler ile sunulan hakkı, Togg tarafından açıklanacak tarihlerde ön siparişe dönüştüren kullanıcıların NFT'leri Togg akıllı cihazın cüzdanına aktarılıp akıllı cihazın ayrılamaz bir parçası haline gelecek ve bundan sonra el değiştirilemez durumda olacak.

Ön siparişi oluşturulduktan sonra Togg akıllı cihazına işlenecek NFT, aynı zamanda özel seriyi teyit eden bir dijital sertifika görevi üstlenecek.

"100. Yıl Özel Seri" NFT koleksiyonunun sanatçı bilgileri ve özellikleri

Görsel sanat çalışmaları Siber-Fiziksel Mimar ve Yeni Medya Sanatçısı Güvenç Özel, ses çalışmaları Yeni Medya Sanatçısı Mehmet Ünal tarafından hazırlanan NFT serisi 5 alt koleksiyondan oluşuyor. "Tohum", "Miras", "Ufuk", "Spektrum1" ve "Spektrum2" isimlerini taşıyan her bir koleksiyonda sadece 1 adet en nadir NFT bulunuyor.

Tohum koleksiyonunda Togg'un USECASEMobility konseptinde yer alan kavramlar, Miras koleksiyonunda Türk mimarisi görselleri, Ufuk koleksiyonunda fütürüstik şehir görüntüleri ve makineler, Spektrum1'de Türkiye'nin 81 ilinden toplanan şehir görüntüleri, Spektrum2'de Türkiye'nin doğal, tarihi ve turistik görüntüleri, sanatçının el ve dijital eskizleri ile yapay zeka algoritması harmanıyla ortaya çıkan her biri birbirinden eşsiz parçalardan oluşuyor.