Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG), ‘togg.com’ alan adının devri için Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) nezdinde açtığı dava reddedildi. WIPO, togg.com’un 2003 yılında kaydedildiği, TOGG’un ise 2018 yılında kurulduğuna dikkat çekerek alan adı sahibinin ‘kötü niyetli kayıt’ yapmadığına karar verdi.

TOGG’un togg.com alan adının sahipliği için Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü ‘ne (WIPO) yaptığı başvuru reddedildi.

Şu anda TOGG, ‘togg.com.tr’ alan adının sahibi olsa da ‘togg.com’ ‘The Office of George Gloud’a ait.

WIPO açıklamasına göre togg.com ilk olarak 2003 yılında kaydedilmiş. George Gloud 2001 yılında IT hizmetleri veren TOGG Inc. isimli şirketi kurup 2012 yılına kadar u şirketin CIO’luğunu yürütmüş.

Ancak 2010 yılında şirketi CedarPC isimli bir başka şirket satın almış. CedarPC bunun ardından bşka bir şirketle birleşmiş ve bu birleşmeden sonra T.C.B. Associates firması ortaya çıkmış. Togg.com’a girildiğinde de o yüzden ‘tcbinc.com’a yönlendiriliyorsunuz.

WIPO Türk TOGG’un 2018’de kurulduğunu da göz önünde bulundurarak bu bilgiler ışığında ‘kötü niyetli bir kayıt olmadığı’ kanaatine vardı. TOGG’un başvurusunu reddetti.

Şimdi TOGG’un bu karara itraz etme hakkı blunuyor. Bunun yanında alan adının sahibiyle anlaşma yoluna gitmeyi de seçebilir. (Habertürk)