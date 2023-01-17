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Toyota 2023'te üretim rekoru hedefliyor

Toyota Motor bu yıl 10,6 milyon araç imal etmeyi hedefliyor. Hedefe ulaşılması halinde bu en yüksek üretim rakamı olacak.

17 Ocak 2023 | 09:18
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Toyota 2023'te üretim rekoru hedefliyor

Japon üretici firmadan yapılan açıklamaya göre Toyota, 2023 yılında 10,6 milyon araç üretmeyi hedefliyor.

Üretim hedefini tutturması halinde Toyota şimdiye kadarki en yüksek imalat rakamına ulaşmış olacak.

Firma, yarı iletken tedarik belirsizlikleri ile Kovid-19 kaynaklı iş gücü kayıpları nedeniyle yıl sonundaki üretim hedefinin yüzde 10 düşürülebileceğini bildirdi.

Toyota Baş İletişim Yöneticisi (COO) Nagata Jun, yaptığı açıklamada, iç pazara öncelik vererek teslimat sürelerini kısaltacaklarını, parça sorunlarını en aza indirmek için tedarikçilerle daha yakın çalışacaklarını söyledi.

Japon firma en son 2019'da kendi imalat rekorunu kırarak 9,1 milyon araç üretmişti.

Toyota, Nisan 2022-Mart 2023'ü kapsayan mali yılda hedeflediği 9,2 milyon araç üretim beklentisini koruduğunu açıklamıştı.

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