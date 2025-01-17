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Toyota Avrupa, rekor kırdığını duyurdu

Toyota Avrupa, 2024'te toplam 1 milyon 217 bin 132 araç satarak kendi adına tüm zamanların satış rekorunu kırdığını duyurdu.

17 Ocak 2025 | 11:38
Son Güncellenme: 17 Ocak 2025 | 13:19
Toyota Avrupa, rekor kırdığını duyurdu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu sonuç, bir önceki yıla kıyasla yüzde 4'lük artışa işaret ediyor. Açıklamaya göre Toyota Avrupa, tam hibrit, şarj edilebilir hibrit, tam elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli araçları içeren çoklu mobilite stratejisiyle bu başarıyı elde etti.

Elektrifikasyona sahip araçların toplam satış oranı yüzde 74'e yükselirken, bu kategoride 900 bin adedin üzerinde araç satışı gerçekleştirildi.

Tam elektrikli araç satışları yüzde 18, şarj edilebilir hibrit satışları yüzde 36, tam hibrit satışları ise yüzde 9 arttı.

Toyota markası bazında ise yüzde 3 artışla 1 milyon 128 bin 948 araç satışı yapıldı. Bu performansla Toyota, Avrupa'nın en çok tercih edilen ikinci markası olmayı dördüncü kez üst üste başardı.

Ticari araç segmentinde Toyota Professional ise 132 bin 614 adetlik satış elde etti.

- Türkiye'de üretim başarısı

Türkiye'de üretilen Toyota C-HR'nin de dahil olduğu modeller, Avrupa'da en çok tercih edilenler arasında yer aldı. Yaris Cross 204 bin 787 adet, Yaris 176 bin 782 adet, Corolla ailesi 163 bin 393 adet, Toyota C-HR 131 bin 622 adet, Aygo X 97 bin 466 adet ve RAV4 94 bin 344 adet satıldı.

Toyota'nın 2024'teki başarısı Türkiye pazarında da yankı buldu. Şirket, Ocak-Aralık döneminde 61 binin üzerinde araç satarak Türkiye'deki en yüksek yıllık satışına ulaştı.

Hibrit segmentinde yüzde 58'lik pazar payı elde eden Toyota, tam hibrit satışında liderliğini sürdürdü.

Toyota'nın SUV segmentindeki modelleri Türk tüketicilerden ilgi gördü. Yaris Cross Hybrid, Toyota C-HR Hybrid ve RAV4 gibi modeller, toplam 19 bin 275 adetlik satışla Türkiye satışlarının yüzde 32'sini oluşturdu. Açıklamaya göre Ekim'de Türkiye pazarına sunulan Land Cruiser Prado modeli de bu başarıya önemli katkı sağladı. AA

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